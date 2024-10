Reggio. Eboli: Carletti e Colli assolti, col Pd ringrazino il governo Meloni

Scrive in una nota Marco Eboli, ex coordinatore comunale FdI Reggio Emilia in merito all’assoluzione dell’ex sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti: “La sentenza pronunciata ieri dal tribunale di Reggio Emilia che assolve l’ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, l’ex sindaco di Montecchio Paolo Colli, entrambi Pd, esclusivamente perché il governo Meloni, su iniziativa del Guardasigilli Carlo Nordio ha approvato il disegno di legge che abroga il reato di abuso di ufficio, di cui erano imputati i due ex sindaci, in merito all’inchiesta Angeli e Demoni, così denominata dai magistrati e inquirenti, non dalla politica, relativa ai presunti abusi su minori in Val d’Enza.

Contro questo decreto il Pd e la segretaria Schlein hanno votato contro, inscenando una vergognosa campagna politica contro il governo Meloni, accusato, ingiustamente, di non perseguire gli illeciti amministrativi, nonostante questo provvedimento fosse stato sollecitato anche da molti sindaci del Pd e da Anci l’associazione nazionale che li rappresenta. Infatti il ministro Nordio ha proposto di abrogare il reato di abuso di ufficio perché la sua formulazione era inefficace per perseguire crimini, ma ha contemporaneamente fatto approvare, sempre col consenso del centrodestra e opposizione del Pd una nuova norma, chiesta anche dalla Commissione europea, ben più efficace.

Quindi, Carletti e Colli non sono stati dichiarati innocenti, ma hanno beneficiato di una norma,voluta dal governo Meloni, contro il quale il loro segretario nazionale Schlein e il loro partito, il Pd, si erano opposti. Pertanto risultano ridicoli e ipocriti i commenti dei deputati, consiglieri regionali e del segretario provinciale Pd Massimo Gazza.

Il processo Angeli e Demoni prosegue, la vicenda deve ancora essere chiarita, il “sistema Bibbiano ” non è stato assolto con la sentenza di ieri perché altri imputati devono ancora essere giudicati per altri reati.

Comprendo, umanamente, la soddisfazione di Carletti e Colli, ma se volessero essere intellettualmente e politicamente onesti, dovrebbero ringraziare il governo Meloni, perché se fosse stato per il loro segretario Schlein avrebbero dovuto ottenere una assoluzione nel merito del reato di abuso di ufficio per il quale erano a imputati.