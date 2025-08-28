Reggio. Aggredisce un uomo nell’area cani e gli strappa la catenina d’oro, poi fugge

Nella tarda mattinata di mercoledì 27 agosto, intorno alle 13, brutta disavventura per un uomo, protagonista suo malgrado dell’ennesimo episodio di cronaca mentre si trovava con il proprio cane nell’area di sgambamento cani di via Verdi, nella zona di Regina Pacis, a Reggio.

Un altro uomo, probabilmente straniero stando alla testimonianza della vittima, si è avvicinato fingendo di voler accarezzare il cane: ma una volta che lo sconosciuto si è trovato abbastanza vicino al padrone, lo ha improvvisamente aggredito sferrandogli un pugno allo stomaco, per poi afferrare e strappargli la catenina d’oro che l’uomo portava al collo. Una volta messe le mani sul bottino, lo sconosciuto si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.