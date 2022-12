Qatar, Bonaccini: roba da voltastomaco

Lo ha detto nel corso del suo tour nei cento comuni italiani a Lamezia Terme, Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd e presidente della Regione Emilia Romagna. “Alla luce di quanto sta emergendo occorre porre il problema della questione morale nel Pd e nella politica. Certo, io sono abituato, come garantista, ad attendere che i processi si facciano in Tribunale. Non mi interessano quelli nelle piazze. Quindi vediamo come va a finire. Ma quello che sta emergendo, se confermato, è da voltastomaco. E servono provvedimenti adeguati”.

“C’è dire che nel Partito democratico c’è tanta gente perbene, seria e onesta, come me, che non può accettare di essere accomunato a pratiche che sono vergognose, ed uso un termine educato. Siccome vengo da una famiglia il cui riferimento si chiamava Enrico Berlinguer, è chiaro che è assolutamente necessario porre il tema della moralità, intesa non come superiorità morale ma come etica dei comportamenti”.