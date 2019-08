Probabili temporali giovedì, allerta gialla in Emilia

Al Nord giovedì 8 agosto residui rovesci al mattino su Emilia Romagna, dove è segnalata un’allerta meteo di colore giallo, media intensità, e Triveneto; al pomeriggio su Appennino ed Est e Alpi, meglio altrove e ovunque dalla serata. Temperature in diminuzione, massime tra 28 e 32. Al Centro locale instabilità tra Toscana, Umbria e Marche con qualche piovasco in veloce transito, meglio altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 29 e 34. Al Sud alta pressione su tutte le regioni anche se con cielo non sempre sereno per il transito di nubi stratiformi. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39.