Tav, voto Senato: no mozione 5S

Tav all’esame del Senato: bocciata in Aula la mozione M5S No Tav, passano tutte le altre mozioni a favore dell’opera. Approvata quella del Pd con 180 sì, 109 contrari e un astenuto. La mozione Bonino ha ottenuto 181 sì, 107 no e un astenuto. Quella di FdI è passata con 181 sì, 109 no e un astenuto. Infine quella di FI ha preso un voto in più ottenendo 182 voti favorevoli, 109 no e 2 astenuti. La mozione del M5s contraria alla Tav è stata bocciata con 181 no, mentre i voti favorevoli sono stati 110. Al Senato presente il vicepremier Matteo Salvini che ha cancellato l’iniziativa politica a Sabaudia (Latina) prevista in mattinata, prima tappa del suo tour agostano nel centrosud. Al momento sarebbero confermati invece i comizi ad Anzio (Roma) nel pomeriggio e ancora a Sabaudia in serata. Secondo indiscrezioni, Salvini avrebbe mandato un sms ai suoi: “Non andate in ferie”.

Anche il vicepremier Luigi Di Maio è presente in Aula al Senato. Si è seduto accanto ai ministri 5s Riccardo Fraccaro e Danilo Toninelli. Al momento dell’ingresso in Aula di Di Maio, l’altro vicepremier, Matteo Salvini, era fuori.