La principessa Kate in visita a Reggio, ecco le misure di sicurezza per il 13-14 maggio

Reggio Emilia si prepara all’arrivo della principessa del Galles Catherine Elizabeth “Kate” Middleton, attesa in città nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio: visiterà gli asili e studierà l’esperienza del cosiddetto “Reggio Emilia Approach” nell’educazione dell’infanzia in età pre-scolare.

Per accoglierla al meglio, il Comune di Reggio ha deciso di adottare alcune misure – condivise con la Questura – per garantire la sicurezza pubblica durante la sua visita.

Viabilità

Per quanto riguarda la viabilità, sono previste modifiche alla circolazione e alla sosta. In particolare, è istituito un divieto di sosta con rimozione dall’una di notte alle ore 18 del 13 maggio nei seguenti luoghi: viale Allegri (tutta la via su entrambi i lati), piazza della Vittoria (negli stalli di sosta prospicienti la Galleria Parmeggiani), via Ludovico Ariosto (su entrambi i lati), piazza Roversi, via Vittorio Veneto, stradone Vescovado, via Wybicki (nel tratto tra via Manara e via Mutilati del Lavoro), via Mutilati del lavoro (nel tratto tra via Wybicki e via Cremona, su entrambi i lati), parcheggio ingresso scuola Anna Frank, via Bligny (da viale Ramazzini a via Cassala), viale Ramazzini (da via Bligny a via Agosti), via Cassala (da via Bligny a via Agosti), via Agosti (da viale Ramazzini a via Cassala), parcheggio prospiciente l’ingresso al Centro internazionale Loris Malaguzzi.

Sarà inoltre istituito un divieto di transito da mezzogiorno alle ore 18 del 13 maggio in via Wybicki (nel tratto compreso tra via Manara e via Mutilati del Lavoro), via Mutilati del Lavoro (nel tratto compreso tra via Wybicki e via Cremona, su entrambi i lati) e viale Officine Meccaniche Reggiane.

Infine, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione dall’una di notte alle ore 18 del 14 maggio in via Gattalupa (in tutto il parcheggio adiacente l’ingresso della scuola Allende), via Tonale (da viale Ramazzini al civico 8 su entrambi i lati) e in via Gioia (da viale Ramazzini al civico 5 su entrambi i lati); disposto anche un divieto di transito veicolare, a eccezione del Minibù, dalle 9 alle 14 dello stesso giorno in via ,Gattalupa, nel tratto compreso tra via Amendola e l’ingresso del parcheggio.

Trasporto pubblico

Anche il trasporto pubblico urbano subirà alcune modifiche nella giornata di mercoledì 13 maggio, da inizio servizio fino indicativamente alle ore 17. Le linee 4, 6, 14, E, G ed M percorreranno i viali esterni della circonvallazione (viale Isonzo-viale Timavo-viale Monte Grappa). Saranno inoltre temporaneamente soppresse le seguenti fermate situate nelle vie interdette al transito: viale Allegri – viale Allegri Università – via Franchetti -Porta Santo Stefano – piazza Gioberti – Coop 1 – piazza Fiume – piazza Roversi – via Ariosto – incrocio via Monzermone – piazza del Monte – Mercato Coperto – Chiesa San Pietro – Porta San Pietro – via Nobili (centro) – via Roma.

Questi i percorsi che saranno effettuati:

Linee 4, 6: viale Isonzo – via Franchetti – Caserma Zucchi – via Franchetti – viale Isonzo -viale Timavo – viale Umberto I (percorso inverso in direzione opposta)

Minibù G: via Cecati – viale Timavo – viale Isonzo – viale Regina Elena (percorso inverso in direzione opposta)

Minibù E: via Emilia all’Angelo – viale Timavo – via Ariosto – viale Monte Grappa (in direzione opposta: via Tintoretto e viale dei Mille)

Minibù M: via Pansa – viale Isonzo – viale Piave – via Eritrea (percorso inverso in direzione opposta)

Linea 14: Caserma Zucchi – via Franchetti – viale Isonzo – viale Timavo – via Cecati (percorso inverso in direzione opposta)

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda di trasporto pubblico locale Seta via telefono al numero 840-000216 oppure via WhatsApp al numero 334-2194058.

Altri provvedimenti

Mercoledì 13 maggio, da mezzanotte alle 18, saranno rimosse le rastrelliere per biciclette in piazza Prampolini, piazza del Monte, via Vittorio Veneto, stradone Vescovado, via Corridoni, via Carducci, via Farini, Galleria Santa Maria, piazza scolastica Gattalupa, via Bligny, via Agosti, via Cassala, viale Ramazzini, via Flavio Gioia, via Tonale, via Mutilati del Lavoro, nonché nelle strade ad esse confluenti o immediatamente adiacenti.

Divieto di bevande in vetro e lattine

Sempre mercoledì 13 maggio, dalle 6 alle 18, sarà in vigore un’ordinanza sindacale che prevede il divieto di somministrazione, consumo, vendita e detenzione in luogo pubblico di bevande in contenitori di vetro e lattine: la restrizione riguarderà piazzale Gioberti, via Emilia Santo Stefano, piazza del Monte, Galleria Santa Maria, piazza Prampolini, via Corridoni, via Carducci, via Vittorio Veneto, via Farini.

Distese

Per questioni di sicurezza, dalle 6 alle 16 di mercoledì 13 maggio saranno vietate le distese aggettanti su piazza Prampolini, via Farini, via Vittorio Veneto e piazza del Monte. In queste stesse vie e piazze sarà vietata l’introduzione e la detenzione di vetro, alluminio, spray al peperoncino, materiale pirotecnico.

Bonifica e sigillatura

Dalla mezzanotte di mercoledì 13 maggio e fino al termine del periodo di necessità (indicativamente entro le ore 15 di giovedì 14 maggio) è inoltre prevista la bonifica e la sigillatura – mediante apposizione di piombo – di cabine, cassette postali e tombini, nonché la rimozione dei contenitori porta rifiuti, dei cestini e dei porta indumenti, nelle seguenti vie e piazze: via Allegri, corso Cairoli, via Giuseppe Mazzini, piazza Gioberti, via Emilia Santo Stefano, piazza del Monte, via Corridoni, piazza Prampolini, via Farini, piazza Roversi, via Ludovico Ariosto, piazzale Diaz, via Officine Meccaniche Reggiane, viale Ramazzini, via Carducci, via Bligny, via Agosti, via Cassala, via Manara, via Wybicki, via Mutilati del Lavoro, via Matteotti, via Einstein dall’incrocio con via Olinto Pincelli, via Gattalupa, piazza scolastica Gattalupa, parcheggio adiacente l’ingresso della scuola Allende, via Amendola, via Tonale, via Gioia, corso Garibaldi in prossimità della Prefettura.

Riprese aeree e droni

Per motivi di sicurezza, durante la visita della principessa del Galles saranno assolutamente vietate le riprese aeree, anche con l’utilizzo di droni, nell’area dell’evento e nello spazio aereo sovrastante. Eventuali violazioni saranno immediatamente segnalate alle forze dell’ordine e all’Enac ai sensi del Regolamento UE 2019/947 e della normativa nazionale in materia, con conseguente sequestro dell’apparecchio e sanzioni amministrative e penali a carico dell’operatore.

Servizi comunali

Nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio i servizi comunali resteranno aperti al pubblico secondo i rispettivi orari di apertura, ad eccezione degli uffici dell’Anagrafe di piazza Casotti, che nella sola giornata di mercoledì 13 maggio resteranno chiusi.

A causa del significativo impegno richiesto alla Polizia locale di Reggio per l’evento, gli uffici del comando di via Brigata Reggio sospenderanno il servizio di apertura al pubblico per l’intera giornata di mercoledì 13 e fino alle ore 13 di giovedì 14 maggio.