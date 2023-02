Parmigiano Reggiano sul tetto del mondo

Per noi emiliani non sarà certo una novità, ma vederlo certificato dal pubblico di TasteAtlas – la famosa guida online di viaggio esperienziale per il cibo tradizionale fondata nel 2015 dalla giornalista e imprenditrice croata Matija Babić – dà ancora più soddisfazione. E’ il Parmigiano-Reggiano, quello che non a caso vanta i più numerosi (e inutili) tentativi di imitazione, il miglior formaggio del mondo! Il nostro re dei formaggi è al momento sul gradino più alto di un podio per altro tutto italiano, precedendo gorgonzola piccante e burrata. Un vero smacco per i francesi, visto che nessun formaggio d’oltralpe entra nella top ten, dove prodotti tricolore parte figurano nell’ultima classifica il portoghese Queijo Serra da Estrela e l’Oaxaca messicano.