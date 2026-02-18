Tra Nietzsche e Marx: Veneziani torna a Reggio

Sabato 21 febbraio alle 16.30 nella Sala del Capitano del Popolo dell’hotel Posta di Reggio Emilia è in programma un nuovo evento organizzato dall’associazione culturale Balder: l’ospite questa volta è lo scrittore e giornalista Marcello Veneziani, che arriva a Reggio per presentare il suo nuovo libro “Nietzsche e Marx si davano la mano”.

L’autore dialogherà con Marco Eboli, presidente dell’associazione Balder, e Giorgio Eboli, docente di storia e filosofia. L’ingresso è libero (gradita la prenotazione al numero 335-5766042).

L’incipit del libro di Veneziani è un incontro – mai accaduto – tra Nietzsche e Marx, in una locanda lungo un viaggio. L’obiettivo dell’autore è quello di mettere a confronto il pensiero dei filosofi moderni che più hanno influenzato il pensiero, gli eventi storici, la politica e la vita degli uomini nel ventesimo secolo, ma che hanno lasciato segni sino ai giorni nostri. Cosa resta oggi del loro pensiero, e quale influenza esercitano sulla nostra vita? È il tema sviluppato nel libro dall’autore, che si chiede anche chi dei due, alla luce dei fatti, di ciò che è oggi il mondo, in particolare l’Occidente, abbia lasciato il segno maggiore.