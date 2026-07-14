Narcotraffico internazionale, smantellata rete di spaccio di cocaina di elevata purezza

uscita auto carabinieri caserma Leone Carmana Reggio – CC

I carabinieri di Reggio Emilia, al termine di un’operazione di contrasto al narcotraffico internazionale, hanno smantellato una strutturata rete criminale transnazionale dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina ad alto grado di purezza, che utilizzava sistemi tecnologici e logistici per rifornire le piazze di spaccio del nord e del centro Italia.

L’indagine, coordinata dalla Procura reggiana, ha portato all’esecuzione di sei misure cautelari tra Emilia-Romagna e Lombardia.

 

notizia in aggiornamento

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CronacaReggio Emilia
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