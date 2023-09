Mostra di Borghi per i 60 anni di Conad

Inaugurata il 20 settembre la mostra d‘arte Oltre il colore dentro la materia dell’artista Alfonso Borghi che, in occasione dei 60 anni di Conad Centro Nord, ha una location speciale: i magazzini della Cooperativa.

Da sessanta anni i soci della cooperativa Conad Centro Nord sono costantemente impegnati nella tutela dei consumatori, nel supportare le economie locali e nello sviluppo di progetti dalla forte vocazione sociale a beneficio del territorio, della scuola e della famiglia.

In virtù di questo forte legame, Conad Centro Nord ha voluto festeggiare il suo 60esimo anniversario con le comunità nelle quali è presente e per le quali, grazie al grande lavoro svolto dai soci imprenditori Conad, ne è diventata un punto di riferimento.

Numerose le iniziative svolte durante l’anno a livello ambientale e sociale, tra cui l’adozione di 60 castagni secolari del Bosco Matildico di Marola, in provincia di Reggio Emilia, l’iniziativa di raccolta alimentare “Dona una spesa” che ha consentito di donare al territorio oltre 127 tonnellate di prodotti per le famiglie in difficoltà, con l’aggiunta di 60.000 euro in carte prepagate alle associazioni coinvolte nella raccolta alimentare; inoltre, il supporto all’iniziativa dell’Associazione Viva Vittoria OdV “50 Miglia”, che lo scorso 4 giugno ha creato una catena umana tra le Città di Bergamo e Brescia, simbolo di unione e solidarietà, in occasione della nomina delle due Città come Capitale della Cultura 2023.

Ma le celebrazioni non finiscono infatti la Cooperativa ha voluto organizzare una mostra dalla forte valenza artistica e che allo stesso tempo valorizzi un grande artista del nostro territorio in una location certamente non convenzionale: le opere esposte nei magazzini vogliono stimolare una diversa visione delle opere e dei luoghi solitamente adibiti ad attività commerciali creando così occasioni di contatto tra pubblici diversi.

Ne parla Ivano Ferrarini, AD di Conad Centro Nord: “Molto spesso mi sento chiedere perché organizzare una mostra d’arte e perché in un luogo insolito. Ora, è vero che negli ultimi anni l’arte e le aziende si sono spesso avvicinate creando occasioni di incontro, ma la nostra è qualcosa di diverso. È un matrimonio con il territorio, la comunità di Campegine ed il coronamento di un “sogno” del nostro grande Amico Alfonso Borghi. Creare un evento che leghi il mondo dell’impresa con l’entusiasmo, la passione, l’estro di un grande uomo e di un amico sincero di Conad Centro Nord e del suo territorio.

Vogliamo celebrare con questo evento il connubio tra arte, cultura, lavoro e unire in un nuovo progetto di comunità le aziende del territorio con le persone, l’ambiente, l’arte, la politica e la musica.

Tutto questo fa parte del nostro grande sogno di un nuovo modo di vivere e di “stare insieme” e progettare il futuro. Un grazie ad Alfonso per l’amicizia, l’entusiasmo, la passione e la voglia di vivere che mi trasmette ogni volta che ho la fortuna di incontrarlo. Grazie Maestro!”.

Sono trentasei i dipinti esposti, tutti a tecnica mista. Accanto sei sculture in bronzo e due boules in ceramica che vanno a completare l’opera dell’artista dedito ormai da lungo tempo a tecniche diverse con cui dà forma a tutta la sua forza espressiva come afferma la curatrice Stefania Provinciali che sottolinea: “Il tempo e l’origine padana dell’artista profondamente legato alla terra d’origine, sono divenuti l’essenza dell’idea racchiusa nella materia alla base del proprio operare: le sue opere sono espressione di un racconto visivo liberatorio di emozioni e sentimenti, combinazioni di elementi fisici ed ideali, formali e cromatici, strettamente connessi alla storia artistica di un territorio, quella in cui Borghi è nato e cresciuto, come pittore e come uomo, e che il tempo ha aperto alla visione del mondo. La sua opera tutta, anche quella scultorea più incline a una trama fatta di una figurazione allusiva, affonda le radici in una matrice padana che ancora nel Novecento ha dato figli illustri, un naturalismo che ha poi travalicato i propri, mai rigidi confini, fino a toccare l’informale…”.

Tutte le opere in mostra sono documentate nel catalogo Giorgio Mondadori Editore di 96 pagine, volte a delinearne il percorso creativo degli ultimi vent’anni: “Con il volume Oltre il colore dentro la materia, a cura di Stefania Provinciali, si rinnova la storica collaborazione tra Alfonso Borghi e l’Editoriale Giorgio Mondadori (gruppo Cairo). Maestro riconosciuto dell’arte informale, nell’occasione Borghi si conferma autore originale e riconoscibile, unico per la capacità di far dialogare colore e materia, come giustamente sottolineato dalla curatrice.” aggiunge Carlo Motta, Responsabile Libri Editoriale Giorgio Mondadori.

L’artista Alfonso Borghi ringrazia Conad Centro Nord per l’opportunità di ricongiungersi con la terra di provenienza: “È un’emozione tornare ad esporre nel mio paese d’origine dopo aver realizzato mostre in tutto il mondo. L’ultima mostra a Campegine risale al 1987 quando ancora la mia pittura aveva riferimenti espressionisti e non era materica come quella attuale”.

Già in occasione dell’Assemblea di Bilancio, tenutasi lo scorso 8 giugno presso il Teatro Valli, tutti i passanti hanno potuto vedere una preview in realtà aumentata di alcune sue opere mediante l’utilizzo di una app sviluppata appositamente. Le “opere virtuali” erano visibili come se fossero installate sulle pareti del teatro e anche nella piazza antistante al Teatro, a beneficio di tutta la cittadinanza.

La galleria che porta alla mostra è una sorta di immersione nella storia di Conad Centro Nord attraverso una selezione fotografica dei primi 60 anni e la proiezione di un docufilm sulla storia della Cooperativa raccontata tramite la testimonianza di alcuni soci, socie e dirigenti. Una storia di successo di una cooperativa che ha mosso i suoi primi passi negli anni Sessanta nel cuore dell’Emilia, con il nome di Mercurio, e che ha saputo crescere combinando scelte economiche e mutualità, partecipazione e sguardi al futuro, legame con le Comunità e fiducia nelle persone.

La mostra rimarrà aperta al pubblico dal giovedì al sabato dalle ore 17 alle 19 fino al 7 ottobre (per info scrivere a eventi@conadcentronord.it ).

Conad Centro Nord è una delle cinque cooperative territoriali associate in Conad – Consorzio nazionale tra dettaglianti – leader in Italia nel mercato della grande distribuzione organizzata. Nata nel 1963, svolge la sua attività nelle province emiliane di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in Lombardia. L’azienda ha una spiccata vocazione sociale: è costantemente impegnata nella tutela del consumatore, delle economie locali e, in particolar modo, in progetti di sostegno per il territorio, la scuola, la famiglia e la comunità.