Emilia-Romagna resta in zona arancione

Secondo la nuova ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza, i cui effetti saranno in vigore a partire da domenica 17 gennaio, l’Emilia-Romagna resta in zona arancione, così come Calabria e Veneto. Niente spostamenti, dunque, per la regione guidata da Stefano Bonaccini, né in meglio né in peggio rispetto al colore già assegnato dallo scorso 10 gennaio.

Oltre alle tre già menzionate, sono nove le regioni che da domenica passeranno in zona arancione: Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta, che finora erano tutte in zona gialla. Altri tre territori, invece, finiranno in zona rossa: la provincia autonoma di Bolzano e le regioni Lombardia e Sicilia. Le restanti sei tra regioni e province autonome, infine, resteranno in zona gialla: Basilicata, Campania, Molise, Toscana, Sardegna e provincia autonoma di Trento.