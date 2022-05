Mercoledì Rosa sloggiati dal centro storico come un Luna Park, l’affondo dei commercianti

Il presidente provinciale di Confcommercio Reggio Emilia Davide Massarini ha commentato sulla cronaca del Carlino Reggio a proposito dello spostamento dei Mercoledì Rosa dal centro storico di Reggio Emilia all’Arena Campovolo: “Il richio che abbiamo sempre paventato per la Rcf Arena è quello di un effetto Gardaland. Temiamo che in città possa rimanere ben poco, a meno che non si trovi il modo di coinvolgere, in concomitanza con gli eventi, anche il centro storico”. Per quanto riguarda i Mercoledì Rosa, Davide Massarini replica così a chi sostiene non avessero un vero impatto sulle attività del centro storico: “Non è chiaro perché un evento di cui si è detto migliorava di anno in anno, sui cui l’amministrazione aveva detto di volere investire, si decida di portalo fuori dal centro per sostituirlo con il portafoglio di qualche imprenditore e qualche aiuto (troppo poco per noi) da parte dell’amministrazione”. Conclude il presidente provinciale di Confcommercio: “Kaiti cura legittimamente la sua impresa: l’Arena è un contenitore da riempire. Ma dovrebbe essere un valore aggiunto per Reggio Emilia e non togliere. Altrimenti si trasformerà in un centro commerciale qualunque”.

Anche Cna boccia duramente l’iniziativa dell’amministrazione comunale: “Apprendiamo oggi dai giornali con stupore e disappunto del programma estivo che prevede lo spostamento dei Mercoledì Rosa dal centro storico agli spazi dell’RCF Arena. Iniziativa commerciale legittima, poiché l’arena è gestita da privati, ma che, vista in chiave di valorizzazione e rivitalizzazione delle attività nei centri storici, nulla ha a che vedere con i Mercoledì Rosa ideati da CNA Commercio oltre dieci anni fa e successivamente messi a disposizione della città”. Non usa mezzi termini Dino Spallanzani, presidente CNA Commercio, per commentare la notizia che ha scosso tutti gli operatori commerciali del centro storico.