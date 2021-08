Mappa europea dei contagi, ER in arancione

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha aggiornato la mappa dei contagi di nuovo coronavirus alla data del 26 agosto 2021 confermando i colori di quasi tutte le regioni italiane, con il solo peggioramento della Campania: l’Emilia-Romagna, assieme alla maggioranza delle regioni italiane, rimane dunque in zona arancione, ovvero tra le aree d’Europa in cui il virus Sars-Cov-2 sta circolando a livelli medi.

Anche questa settimana il Molise si è confermata unica regione italiana in zona verde, mentre le regioni in zona rossa sono salite a sette: a Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, infatti, si è aggiunta anche la Campania. La mappa è basata sui dati trasmessi dagli Stati membri dell’Unione europea al sistema Tessy (The European Surveillance System).

Per quanto riguarda il resto d’Europa, invece, la mappa dell’Ecdc continua a contraddistinguersi sempre di più per la presenza di aree in zona rossa: tra queste ancora la penisola iberica (sebbene la Spagna non presenti più regioni in rosso scuro) e l’intera Francia, completamente in zona rossa e con alcune regioni del sud (più la Corsica) in rosso scuro. Rosso scuro anche per Cipro e per la parte settentrionale dell’Irlanda (con il resto del suo territorio invece in zona rossa).

Sono interamente in zona rossa anche l’Islanda, l’Estonia, la Lituania, la Svezia, la Grecia (con alcune isole in rosso scuro) e la Bulgaria, mentre hanno alcune regioni in zona rossa Belgio, Olanda, Germania, Danimarca, Norvegia e Finlandia.