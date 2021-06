Mappa europea, Italia quasi tutta verde

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha aggiornato la mappa dei contagi di nuovo coronavirus alla data del 17 giugno inserendo l’Italia quasi interamente in zona verde, ovvero tra le aree dell’Europa in cui il virus Sars-Cov-2 sta circolando a livelli molto bassi, con un tasso cumulativo di nuovi casi accertati di positività inferiore a 50 ogni 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni.

La mappa è basata sui dati trasmessi dagli Stati membri dell’Unione europea al sistema Tessy (The European Surveillance System). Anche l’Emilia-Romagna è nel gruppo delle regioni in zona verde. Fanno eccezione, in Italia, soltanto quattro regioni: Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, che restano in zona gialla. Per quanto riguarda il resto d’Europa, invece, spiccano alcune aree in zona rossa, dove il virus sta ancora circolando a livelli elevati: tra queste alcune regioni della Spagna, dell’Olanda e della Svezia.