Luciano Ligabue ha l’influenza, dopo Bologna rinviati anche i concerti di Piacenza (al 28) e Mantova (al 22)

Luciano Ligabue è stato costretto ad annullare all’ultimo minuto il concerto dell’altra sera a Bologna a causa di un’influenza. L’annuncio è stato dato attraverso i social alle 19.14, quindi nemmeno due ore prima l’inizio dello spettacolo all’Europauditorium, con uno stringato post.

Centinaia gli auguri i di pronta guarigione inviati in risposta dai suoi fan, anche se non mancano le critiche. “Comunque potevano dirlo prima. Arrivare dalla Sardegna, spese su spese, e vedere il concerto annullato un’ora prima e’ vergognoso!! E non aggiungo altro perché di cose da dire ce ne sarebbero e non belle!!”, ha commentato ad esempio Alessandra.

Oggi l’entourage della rockstar reggiana – che proprio poche ore prima del concerto di Bologna aveva voluto salutare i piccoli pazienti del Sant’Orsola – ha reso noto il rinvio anche dei concerti di domani, domenica 3, al Teatro Municipale di Piacenza (rinviato al 28 novembre) e di lunedì 4 al Teatro Sociale di Mantova (spostato al 22 novembra). La data di recupero del concerto di Bologna verrà invece comunicata a breve, mentre il tour riprenderà regolarmente il 6 novembre dal Teatro Ponchielli di Cremona.

Quello dell’altra sera all’EuropAuditorium di Bologna sarebbe stata la quindicesima tappa del suo tour autunnale nei teatri d’Italia “Ligabue in teatro – Dedicato a noi”, iniziato il 5 ottobre scorso e in programma fino a fine novembre in altri teatri.