[Libri] Classifica dei più venduti della settimana all’Arco di Reggio

L’alba dei leoni. La saga dei Florio – Auci S, Nord

Cesare. La conquista dell’eternità – Angela A, Mondadori

Buonvino e l’omicidio dei ragazzi – Veltroni W, Marsilio

La vecchia – Simenon G, Adelphi

Il ragionevole dubbio di Garlasco – Vitelli S, Legato G, Piemme

Libri della settimana

Quando la nonna ballava sotto la pioggia – Teige T, Fazi Editore

Il primo volume di una saga familiare che tiene con il fiato sospeso: tre generazioni di donne legate dall’amore e da un terribile segreto sepolto nel passato. La giovane Juni, in fuga da un marito violento, si rifugia nella casa dei nonni su un’isola norvegese, un luogo ormai quasi disabitato che in lei evoca ricordi felici: è qui che è cresciuta insieme agli amati nonni, che ora non ci sono più. Rovistando tra i loro cimeli, Juni trova una fotografia che ritrae la nonna Tekla da giovane insieme a un uomo che non è il nonno; l’immagine è datata giugno 1945, l’uomo è un soldato e i due hanno tutta l’aria di essere innamorati. Chi è quello sconosciuto? Ormai non c’è più nessuno a cui chiederlo. Juni decide così di intraprendere un viaggio che la porterà fino in Germania in cerca della verità.

Non rinnegare il cuore. Storie di scrittori senza tempo e di sogni che non si spengono – Middei G, Feltrinelli

Possiamo ritrovare la voglia di rincorrere i nostri sogni seguendo le orme di Hemingway? Imparare ad andare contro corrente grazie a Emily Dickinson? E riscoprire il desiderio di volare liberi in un mondo di uomini-macchina? Guendalina Middei torna a farci innamorare della letteratura, stavolta accompagnandoci nei segreti degli autori più amati di sempre. Dickinson, Hemingway, Calvino, ma anche Van Gogh, Bulgakov, Darwish e Deledda, sono i protagonisti di sette originalissimi racconti con cui Middei ci accompagna alla scoperta delle loro vite. Non semplici biografie, ma viaggi alla ricerca dell’anima di donne e uomini che con le loro esistenze, alle volte sofferte, gioiose, tristi, avventurose, ma sempre profondamente appassionate, hanno sfidato la società e cambiato la storia.

Carnevale nel bosco – Restano J, Sassi

Questo libro è una vera e propria caccia al tesoro: in ogni illustrazione, infatti, è nascosta la soluzione di un indovinello in rima che descrive un elemento tipico del Carnevale. Risolvi l’indovinello e poi cerca nell’illustrazione dove si nasconde il personaggio o l’oggetto che corrisponde alla soluzione! Un libro interattivo ideale per chi ama cercare, scoprire, trovare, aguzzare la vista e l’ingegno. Un regalo perfetto per il periodo di Carnevale.

Uscite top

L’impronta del lupo – Nesbo J, Einaudi

Minneapolis, 2016. Quando un mercante d’armi legato alle gang è vittima di un attentato, gli indizi sembrano puntare verso un suo vicino, Tomas Gomez, che però tutti descrivono come tranquillo e perbene. Eppure Tomas Gomez potrebbe essere il misterioso Lobo, un assassino prezzolato che negli anni Novanta aveva scosso il mondo della criminalità locale con la sua ferocia. Adesso sembra tornato, deciso a regolare vecchi conti in sospeso. Bob Oz è un detective con un passato doloroso e un problema con l’alcol e le donne, che compensa la mancanza di talento non arrendendosi mai. Il caso Gomez lo affascina, suo malgrado. E indagando, contro tutto e tutti, capisce che Lobo – “il lupo” – non è in cerca di vendetta, ma di giustizia.

Cime tempestose – Bronte E, Police A, L’Ippocampo

L’eterna storia d’amore tra l’orfano Heathcliff e l’indomabile Catherine Earnshaw, sullo sfondo della brughiera di Wuthering Heights, sfida ogni convenzione. Ma quando l’orgoglio e le ferite del passato tornano a galla, il loro amore si trasforma in una maledizione, trascinando due generazioni in una spirale tragica. L’amatissimo capolavoro di Emily Brontë si veste delle tenebrose illustrazioni di Aurélien Police, per un’immersione nei sentimenti più profondi espressi dalla letteratura. A corredo dell’edizione, due scritti di Charlotte Brontë e uno di Virginia Woolf.

Le promozioni più rilevanti

Per ogni 25 euro di spesa della collana Universale Economica dell’editore Feltrinelli in omaggio una coperta

Fino al 14 febbraio sconto del 20% sul catalogo NN Editore

Fino al 22 febbraio sconto del 20% sul catalogo Adelphi

Fino al 22 febbraio sconto del 20% sul catalogo Garzanti

Fino al primo marzo sconto del 10% sull’acquisto di due libri e del 20% sull’acquisto di tre (o più) libri della collana Bur dell’editore Rizzoli

Fino al 15 marzo, per ogni due libri acquistati della collana I love romance dell’editore Giunti in omaggio una borsa

Dal 13 febbraio al 14 marzo sconto del 20% sul catalogo Touring

