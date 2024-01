L’Emilia non è un Paese per… Capodanno. Solo Sestola e Bologna tra le mete preferite dagli italiani

L’Emilia (e ancor meno la Romagna) non è un paese per…Capodanno. Nella classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per Capodanno 2024 compilata da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, risultano infatti solo due località emiliane, per altro in coda alla classifica: la modenese Sestola in Appennino e il capoluogo Bologna, rispettivamente al 25° e al 26° posto.

Archiviato Natale che, come da detto popolare, si è soliti passare in famiglia, il Capodanno è una delle occasioni che gli italiani più amano non solo per salutare l’arrivo del nuovo anno ma anche per visitare posti vecchi e nuovi: ma quali sono state le località più gettonate quest’anno? Holidu ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per Capodanno 2024, indicando, inoltre, anche il numero medio di persone, il numero di notti in media nonché il prezzo medio delle case vacanze per ciascuna destinazione. Il budget? Va dai 120 euro di Borno, in Valcamonica, ai 325 euro di Cortina!

I nostri connazionali prediligono in modo netto le destinazioni del Belpaese rispetto a quelle estere: tutte e 30 le località della graduatoria sono, infatti, all’interno del nostro territorio nazionale.

Le due lombarde Livigno e Bormio confermano la loro striscia positiva posizionandosi ai vertici della classifica. Solamente Roma spezza il trend “montano” posizionandosi sul terzo gradino del podio, perché poi a chiudere la top 5 ci pensano altre località di montagna quali Roccaraso e Madonna di Campiglio.

Ponte di Legno e Bergamo sono sesta e settima, seguono Firenze ottava e Milano nona con Trento a chiusura della top 10.

Con 9 località la Lombardia è la regione italiana più rappresentata in classifica. Oltre a Livigno e Bormio, tra le lombarde troviamo Ponte di Legno al sesto posto, Bergamo settima, Milano nona, Aprica 14ma, Borno 23ma e infine Madesimo e Foppolo rispettivamente 27ma e 28ma.

A seguire troviamo il Trentino-Alto Adige che di località nella graduatoria ne piazza ben 6 tra le quali solo Madonna di Campiglio e Trento in top 10 rispettivamente al quinto e al decimo posto, davanti a Merano 26ma oltre a Canazei e Andalo rispettivamente 21ma e 22ma. Più in basso Folgaria al 29mo posto.

Seguono Toscana, Abruzzo e Veneto con 3 località ciascuna di cui solo l’abruzzese Roccaraso e il capoluogo toscano Firenze in top 10. La prima località veneta in classifica è invece Verona, di poco fuori dalla top 10 al 13mo posto.

Due località per Emilia-Romagna, una per Lazio e Piemonte.

Le mete più costose

Capodanno a Cortina? Bella idea, ma solo con il portafoglio pieno: per un soggiorno nel periodo di Capodanno in questa località si spendono in media 325 euro a notte a persona, l’unica al di sopra dei 300 euro. Nessuna altra destinazione si avvicina anche solo lontanamente a questa somma, se pensiamo che Courmayeur, seconda più costosa, richiede un esborso di “solo” 255 euro. Mete, queste, decisamente non per tutti i budget.

Oltre a Cortina ci sono altre 6 località per cui si spende in media tra i 200 e i 300 euro a notte (tra le quali segnaliamo Madonna di Campiglio con i suoi 240 euro, tre città d’arte come Milano, Firenze e Roma, fino ad arrivare ai 210 euro a notte per Merano e Andalo.

Tutte le altre mete si collocano sotto il muro dei 200 euro di cui però solo 4 località sotto i 130 euro: si tratta di Arezzo con i suoi 129 euro, Aosta e Torino entrambe con 126 euro, con Borno a vincere il titolo di località più economica: 120 euro a notte a persona è infatti in media la cifra da sborsare per soggiornare in questa incantevole località lombarda.

La classifica completa delle località più ricercate con tutti i prezzi medi degli alloggi per ciascuna città analizzata sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/europa#capodanno

Nella graduatoria sono state indicate le destinazioni più cercate sul sito Holidu.it per soggiorni con check-in compresi tra il 29 dicembre e il 31 dicembre 2023 e check-out compresi tra il 1° gennaio e il 2 gennaio 2024. Per ciascuna destinazione è poi stato indicato il costo delle case vacanze (in media a notte per alloggio).