La Comparoni di Bagnolo vince il concorso nazione di scrittura di Conad Centro Nord

Conad Centro Nord ha premiato questa mattina la Classe 2B della scuola media “E. Comparoni” di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), tra le 12 vincitori decretati da Conad di “Scrittori di Classe”, il concorso nazionale di scrittura creativa rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il progetto è parte integrante di Insieme per la Scuola, l’iniziativa cardine di Conad per il sostegno alla crescita e all’istruzione delle nuove generazioni.

Alle premiazioni erano presenti, oltre a Paola Rondanini, membro del Cda di Conad Centro Nord e Veronica Corchia, responsabile delle relazioni esterne e CSR della Cooperativa, il Sindaco Gianluca Paoli, l’assessore alle politiche giovanili ed educative del Comune di Bagnolo in Piano Roberta Vacondo e la dirigente scolastica Chiara De Ioanna oltre agli insegnanti della classe premiata e i 21 bambini vincitori.

Giunto alla sua decima edizione, “Scrittori di Classe” ha avuto come tema per quest’anno scolastico “La Magia del Fantasy: Storie ed emozioni al Summer Camp”, ed è dedicato alla scoperta di un tema fondamentale nella nostra vita: le emozioni.

A partire dalle 6 emozioni base – felicità, tristezza, paura, disgusto, rabbia e sorpresa – i giovanissimi scrittori hanno elaborato i loro racconti, accompagnati da Harry Potter come testimonial di eccezione.

“Come Conad Centro Nord, crediamo che una crescita culturale, all’interno delle Comunità in cui operiamo, debba partire proprio dalla formazione dei più piccoli”, ha commentato Paola Rondanini, membro del CDA di Conad Centro Nord. “Aderire al progetto Scrittori di Classe ci permette ogni anno di promuovere attività educative e di intrattenimento, proponendo un approccio innovativo verso il mondo della scrittura e creando valore per la Comunità in cui operiamo.”

Il progetto ha coinvolto in questa edizione quasi 30mila classi appartenenti a oltre 5.300 scuole primarie e secondarie di primo grado sull’intero territorio nazionale che hanno prodotto e pubblicato più di 6.000 racconti entrati in graduatoria per la selezione finale. Per la prima volta, quest’anno le classi hanno avuto la possibilità di realizzare una videostoria, un breve video partendo da uno o più disegni realizzati in classe coerenti al proprio racconto, a cui si è potuto aggiungere uno sfondo, un sottofondo audio, testi e stickers.

Conad Centro Nord continua a impegnarsi concretamente per sostenere la crescita e l’istruzione delle nuove generazioni, diffondendo valori fondamentali come il piacere della lettura e della scrittura, un approccio alla didattica più dinamico e a misura degli studenti e l’importanza della crescita culturale.

Un impegno che prosegue anche attraverso il programma nazionale “Insieme per la scuola”, dedicato al sostegno e alla crescita delle future generazioni, che ha visto dal 2012 la donazione di 300mila tra attrezzature informatiche, multimediali e materiali didattici per un valore di 40 milioni di euro.

I racconti vincitori sono stati pubblicati in un volume, edito da Salani, intitolato “La Magia del Fantasy – Storie ed emozioni al Summer Camp”, che i clienti potranno ottenere gratuitamente collezionando 20 bollibri nei punti vendita dei soci Conad Centro Nord aderenti all’iniziativa a partire da oggi fino al prossimo 11 giugno.

Dal 15 aprile al 26 maggio l’attività entra in una seconda fase in cui sempre ogni 20 euro di spesa, verrà distribuito il buono di Insieme per la Scuola che potrà essere donato agli istituti scolastici per richiedere gratuitamente attrezzature informatiche e supporti didattici nell’ambito del progetto Insieme per la Scuola, accompagnato da 1 bollino utile a partecipare al collezionamento dei premi di Harry Potter.

Conad Centro Nord è una delle cinque cooperative territoriali associate in Conad – Consorzio nazionale tra dettaglianti- leader in Italia nel mercato della grande distribuzione organizzata. Nata nel 1963, svolge la sua attività nelle province emiliane di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in Lombardia con 293 punti vendita (oltre 293 mila mq di superficie complessiva). La quota di mercato Conad sul territorio è del 7,6 %. Conad Centro Nord ha chiuso il 2023 con un fatturato della rete di vendita di oltre 2,08 miliardi di euro, frutto dell’attività di 342 imprenditori associati e oltre 7.500 dipendenti. L’azienda ha una spiccata vocazione sociale: è costantemente impegnata nella tutela del consumatore, delle economie locali e, in particolar modo, in progetti di sostegno per il territorio, la scuola, la famiglia e la comunità.