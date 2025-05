Pallacanestro Reggiana lotta ma non basta: Trapani vince anche al Palabigi

È finito il sogno playoff per la Pallacanestro Reggiana: nella serata di giovedì 22 maggio, infatti, la Trapani Shark ha vinto anche Gara 3 al Palabigi di Reggio e ha chiuso la serie dei quarti di finale grazie al successo per 83-90 contro la Unahotels, che ha portato in Sicilia il punto decisivo per avanzare alle semifinali.

Dopo un primo periodo di gioco equilibrato, i biancorossi hanno provato a spingere sul pedale dell’acceleratore, siglando un break di 12-0 fino al 34-25, grazie a tre triple di uno scatenato Winston e ai primi squilli di Faye. Dall’altra parte, in ogni caso, Robinson e Notae hanno guidato la risalita dei siciliani, accorciando subito il gap lasciando all’ex della serata Galloway il compito di completare il sorpasso a inizio ripresa, con la “bomba” del 46-47.

Dopo un terzo quarto estremamente equilibrato e con una valanga di triple (Galloway e Petrucelli da una parte, Barford, Cheatham e Uglietti dall’altra), all’inizio dell’ultimo periodo Trapani ha impresso la svolta decisiva alla partita, sempre con Robinson e Notae protagonisti al ferro e coinvolgendo il centro Horton. Nonostante il talento di Barford e Smith abbia permesso alla Unahotels di dimezzare lo svantaggio, la Shark è stata attentissima a rimbalzo in attacco con Horton e Alibegovic; a sigillare la gara, quasi come per un segno del destino, è stato di nuovo l’ex Galloway, con il canestro dell’83-90 finale.

A Reggio non sono bastati i 24 punti e i 7 rimbalzi di Barford (22 di valutazione), i 16 punti di Winston e i 10 punti, 5 rimbalzi e 5 assist di Smith.

La società, in ogni caso, non ha fatto mancare il suo appoggio nonostante l’eliminazione: “Grazie ragazzi, ci avete regalato una splendida stagione. ❤️ E grazie a tutti i tifosi biancorossi, che ci hanno sostenuto dal primo all’ultimo secondo. È stato un bellissimo viaggio che concludiamo sconfitti, ma a testa altissima 👏 A presto!”.