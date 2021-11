Infrastrutture Reggio. Pd: risolvere i problemi sulla strada del valico del Cerreto

Convincere Anas a migliorare la viabilità lungo la Statale 63, la cosiddetta statale del Valico del Cerreto, strada che conduce fino a Reggio Emilia, collegando il territorio della regione Toscana a quello dell’Emilia-Romagna.

A chiederlo è una risoluzione del Partito Democratico a firma dei consiglieri Andrea Costa (primo firmatario) e Roberta Mori in cui si ricorda come “pervengono numerose segnalazioni di problemi da parte dei cittadini residenti nei pressi del tracciato stradale. In particolare, gli abitanti della zona di Ca’ del Merlo, Cantigalli e delle altre borgate dell’area che, dall’uscita della galleria del Seminario a Marola giunge a Felina, segnalano che in tale tratto la strada è caratterizzata da carreggiata stretta, percorso tortuoso, poco spazio ai lati della via e da un traffico costante, a ogni ora del giorno, caratterizzato da numerosi incidenti, anche molto gravi”.

I consiglieri Democratici esprimono anche parole di plauso e apprezzamento per quanto fatto fino ad ora dal presidente della Giunta Stefano Bonaccini e con una risoluzione chiedono di impegnare la Regione “ad agire nelle sedi competenti affinché Anas inserisca gli interventi per il miglioramento della Statale 63 nel suo nuovo Piano Programmatico, valutando la possibilità di ulteriori stanziamenti regionali alla Provincia interessata per la manutenzione e qualificazione dei tratti stradali di sua competenza e la possibilità di definire un accordo tra Anas, Provincia e Regione Emilia-Romagna per la progettazione degli interventi”.