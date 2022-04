In piazza Maggiore per i bimbi ucraini

Andrà in scena martedì 5 aprile in Piazza Maggiore a Bologna “Tocca a noi – Musica per la pace”, il grande evento a ingresso gratuito per raccogliere fondi a sostegno di Save the Children, per aiutare i bambini che stanno subendo le terribili conseguenze del conflitto in Ucraina.

Si alterneranno sul palco La Rappresentante di Lista, Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast animals and slow kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore, The Zen Circus. A condurre l’evento Andrea Delogu, con la partecipazione di Ema Stokholma e Daniele Piervincenzi.

Insieme per ricordare, ancora una volta, l’urgenza di fermare le violenze che da settimane colpiscono drammaticamente le bambine, i bambini, le donne e gli uomini dell’Ucraina e sensibilizzare giovani e meno giovani ad attività di dialogo e di cooperazione, di costruzione costante della pace nel mondo.

L’evento ha registrato il tutto esaurito in meno di due ore dall’apertura delle prenotazione, con una media di 42.000 click al minuto sul portale dove erano a disposizione 7000 accessi alla piazza.

Giovedì 7 aprile l’evento sarà trasmesso in prima serata su RAI 3 e su RAI RADIO2.

L’evento è promosso dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna. Produzione di Per – Ass. Promoter Emilia-Romagna, Estragon Club, Locomotiv Club, Studio’s e Woodworm. Con il supporto di Rai per il Sociale. Con il sostegno di Automobili Lamborghini, BPER Banca, Coop Alleanza 3.0, Ducati Motor Holding e Lavoropiù.