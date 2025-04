In Emilia-Romagna 107 treni regionali e oltre 64.000 posti in più per le festività pasquali e i ponti

Trenitalia Tper ha annunciato un potenziamento delle corse in Emilia-Romagna in occasione delle festività pasquali e dei “ponti” del 25 aprile e del primo maggio. Complessivamente saranno oltre 64.000 i posti in più, grazie a 107 corse aggiuntive: di queste, 31 potenzieranno i collegamenti previsti in occasione del weekend di Pasqua, 32 quelli del “ponte” del 25 aprile e 44 quelli del “ponte” del primo maggio.

Il potenziamento del weekend pasquale interesserà in particolare la Riviera romagnola, dove sono attesi i flussi maggiori di passeggeri, per accompagnare gli spostamenti verso e da Rimini, Rimini Miramare, Riccione, Misano e Cattolica. Sono confermati tutti i collegamenti per Rimini via Ravenna a servizio delle località della Riviera a nord di Rimini. Saranno inoltre incrementate le corse da Bologna verso Modena, Reggio, Parma, Fidenza, Piacenza (e viceversa), con prolungamenti fino a Milano per favorire il flusso dei turisti dalla Lombardia verso l’Emilia-Romagna. Più treni, infine, anche tra Bologna e Prato (e viceversa).

Tutti i servizi aggiuntivi saranno effettuati con treni di ultima generazione, in grado di offrire fino a 700 posti a sedere e di ospitare a bordo anche le biciclette – con possibilità di ricarica per quelle elettriche. Le nuove corse sono già disponibili sui sistemi di acquisto di Trenitalia Tper e Trenitalia.