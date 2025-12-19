In edicola il nuovo Tuttoreggio: 164 pagine di interviste, inchieste, moda, cultura e sport

È in vendita nelle migliori edicole di Reggio e provincia il nuovo numero di Tuttoreggio, il top magazine dei reggiani e delle reggiane: 164 pagine di interviste, inchieste, moda, arte, sport, cultura e stili di vita.

In questo settimo numero la storia di copertina è dedicata all’avvocato reggiano Liborio Cataliotti, entrato a far parte del pool difensivo di Andrea Sempio, coinvolto nel cosiddetto “caso Garlasco” e ora sospettato di aver avuto un ruolo di primo piano nell’omicidio della giovane Chiara Poggi. In un’intervista esclusiva concessa a Tuttoreggio, Cataliotti parla della sua infanzia, del padre, della politica e dei casi mediatici che l’hanno visto protagonista – da Wanna Marchi ad Andrea Sempio, appunto.

Ma nel numero invernale del magazine trovano spazio anche altre interviste di spessore: come quella all’arcivescovo della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla mons. Giacomo Morandi, un modenese nella terra del Tricolore, o quella all’ex sciatore azzurro Giuliano Razzoli, passato dall’oro olimpico di Vancouver 2010 all’oro… nero di casa nostra.

Tornano, come sempre, le amate rubriche di tante firme eccellenti di Reggio (e non solo…), mentre una sezione particolare è dedicata al fashion e alla moda del momento, con una guida d’eccezione per chi deve ancora fare qualche regalo di Natale e vuole un’idea di sicuro impatto.

E poi ancora l’ampio spazio per la cultura, con uno sguardo d’autore sull’arte, la fotografia, i libri, la musica, la danza e il balletto, l’architettura urbana; e tanto altro ancora, tutto da scoprire pagina dopo pagina sfogliando il nuovo Tuttoreggio.