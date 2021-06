Figliuolo: in Emilia-Romagna un piano vaccini encomiabile

“Questa è una Regione che sta svolgendo il piano vaccinale davvero in maniera encomiabile. Qualcuno ora dice: ‘Eh, ma ieri abbiamo visto quelle immagini’. Credo che qualcuno abbia anche chiesto scusa, però prendiamo sempre un po’ il positivo. C’è stata una grandissima risposta”.

Lo ha detto il commissario per l’emergenza, generale Francesco Figliuolo, inaugurando giovedì l’hub vaccinale al centro congressi Unipol di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, in merito al caos registrato la sera a Bologna per il primo open day vaccinale. “Questa Regione – ha aggiunto – ha un senso civico elevatissimo, giovani che hanno aspettato tutta la notte per attendere il vaccino perché si capisce che poi il vaccino ci dà la libertà. Questa confidenza nella scienza è quello che ho sempre chiesto. Prendiamo gli aspetti positivi.