Emergency torna alla Panizzi di Reggio

Il 1, 2 e 3 settembre 2023 a Reggio Emilia torna il Festival di Emergency, con una nuova edizione dedicata al tema del confine. In programma, in diversi luoghi della città, dibattiti, incontri di approfondimento, mostre, proiezioni di film e documentari, laboratori e momenti musicali, pensati per gli adulti ma anche per i bambini, per riflettere sul significato del confine, dalla geografia alla politica, dalle arti all’antropologia, passando per la scienza e la letteratura.

Anche la Biblioteca Panizzi si prepara ad ospitare diversi appuntamenti dedicati a bambini, bambine, ragazzi e ragazze per divertirsi e confrontarsi sul tema del confine. Si parte venerdì 1 settembre alle ore 20.00 con la narrazione animata “Tinotino Tinotina Tinotintintin”: il bambino di questa storia cerca i suoni dentro qualsiasi cosa e, nello stesso tempo, valorizza ogni cosa perché contiene suoni. Nulla per lui è confinato allo scarto. Il cortile della biblioteca ospiterà una lettura animata e un’orchestra di materiali dedicata a chi sa ascoltare i propri talenti ed è determinato a praticarli.

Sabato 2 settembre alle ore 10.00 si terrà il laboratorio dedicato a bambini e bambine dai 7 anni in su “A giocare con l’utopia”, a cura di Ilaria Rodella e Ludosofici: tutte le città, grandi o piccole che siano, sono state progettate e costruite da uomini e donne, a volte guidati da un sogno, altre volte dal caso. La cosa bella, però, è che si può sempre trasformarle, adattandole ai propri desideri e progetti. Alle ore 11.00 è invece in programma l’incontro dedicato a genitori, educatori e insegnanti “Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta”, in cui si rifletterà assieme allo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini su comportamenti, priorità e aspettative nel rapportarsi con i più giovani e nel ragionare sul futuro. Infine, alle ore 15.00 Pasquale Lanni e Devis Pavese di Escape4Change proporranno il divertente gioco “No borders”, in cui i partecipanti affronteranno una serie di indovinelli e sfide che consentiranno di scoprire e vivere il confine. L’evento verrà riproposto alla stessa ora anche domenica 3 settembre.

Il 3 settembre la giornata prenderà il via alle ore 10.00 con “Sconfinati mondi possibili” un laboratorio per bambini e bambine dai 5 anni per scoprire il magico mondo della stop motion, mentre alle ore 11.00 famiglie, insegnanti ed educatori potranno esplorare l’ambivalenza del tema del confine attraverso la metafora della pelle, nella vita dei bambini e delle bambine, nelle relazioni tra gli adulti assieme a Carla Rinaldi, presidente di Fondazione Reggio Children.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per partecipare è necessaria la prenotazione sul sito www.emergency.it/festival. In occasione del Festival di Emergency “Il confine”, la Biblioteca Panizzi osserverà delle aperture straordinarie: venerdì 1 settembre dalle ore 9.00 alle 23.00; sabato 2 settembre dalle 9.00 alle ore 20.30; domenica 3 settembre dalle ore 9.30 alle ore 19.00.

Maggiori informazioni sul sito www.bibliotecapanizzi.it e sulle pagine social delle biblioteche (Facebook e Instagram).

PROGRAMMA

VENERDI 1 SETTEMBRE

Ore 20:00 | TINOTINO TINOTINA TINOTINTINTIN

RACCONTI – Biblioteca Panizzi

(tratto dall’albo illustrato omonimo di E. Garilli, E. Bussolati – Carthusia Edizioni, 2018)

Il bambino di questa storia cerca i suoni dentro qualsiasi cosa e, nello stesso tempo, valorizza ogni cosa perché contiene suoni. Nulla per lui è confinato allo scarto. Una lettura animata e un’orchestra di materiali dedicata a chi sa ascoltare i propri talenti, è determinato a praticarli.

Con Garilli Sound Project, interpretato da Elisabetta Garilli, musicista e autrice, e Emanuela Bussolati, illustratrice e autrice

Per famiglie e bambini. Porta un telo per assistere al racconto sotto le stelle

SABATO 2 SETTEMBRE

ore 10:00 | A giocare con l’utopia

EDU-LAB – Biblioteca Panizzi

Tutte le città in cui abitiamo, grandi o piccole che siano, sono state progettate e costruite da altri uomini e donne, a volte guidati da un sogno, altre volte dal caso. La cosa bella, però, è che si può sempre trasformarle, adattandole ai nostri desideri e progetti. Avvertenza: laboratorio non adatto ai deboli di sogni!

Con Ilaria Rodella, Ludosofici

Per bambini dai 7 anni

ore 11:00 | Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta

ESPERIENZE – Biblioteca Panizzi

Una realtà complessa e un mondo iperconnesso richiedono persone adulte che mettano in discussione i paradigmi educativi del passato, immaginando nuovi modi di sostenere e di accompagnare gli adolescenti nella loro crescita. Un’esortazione per gli adulti a ripensare comportamenti, priorità e aspettative nel rapportarsi con i più giovani e ragionare sul futuro.

Con Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta

Incontro per famiglie, insegnanti e educatori

ore 15:00 | No borders

EDU-LAB – Biblioteca Panizzi

I giocatori affronteranno una serie di indovinelli e sfide che consentiranno di scoprire e vivere il confine divertendosi. Attività che si svolge in piccoli gruppi e accompagnati da un facilitatore.

Con Pasquale Lanni e Devis Pavese, Escape4Change

Dagli 11 ai 13 anni (nel primo turno dalle 15:00 alle 16:00)

Dalle ore 16:00 alle ore 20:00 partecipazione libera, per gruppi di 7 persone

DOMENICA 3 SETTEMBRE

ore 10:00 | Sconfinati mondi possibili*

EDU-LAB – Biblioteca Panizzi

Scenari e micro-mondi in cui convivono personaggi diversi. Chi li sceglie, come si muovono e come comunicano tra di loro? A immaginarlo saranno i bambini con il linguaggio espressivo della stop motion.

A cura di Eloisa Di Rocco e Laura Pedroni, Fondazione Reggio Children / progetto Remida

Per bambini dai 5 anni

*Saranno messi a disposizione tablet e cavalletti

ore 11:00 | Il confine della pelle

ESPERIENZE – Biblioteca Panizzi

Generazioni, famiglie, geografie. La pandemia ci ha fatto allontanare, ma ora il confine della pelle è di nuovo punto di contatto. Un incontro per esplorare l’ambivalenza del tema del confine attraverso la metafora della pelle, nella vita dei bambini e delle bambine, nelle relazioni tra gli adulti.

Con Carla Rinaldi, presidente di Fondazione Reggio Children

Incontro per famiglie, insegnanti e educatori

ore 15:00 | No borders

EDU-LAB – Biblioteca Panizzi

I giocatori affronteranno una serie di indovinelli e sfide che consentiranno di scoprire e vivere il confine divertendosi. Attività che si svolge in piccoli gruppi accompagnati da un facilitatore.

A cura di Pasquale Lanni e Devis Pavese, Escape4Change

Dai 14 ai 18 anni (nel primo turno dalle 15:00 alle 16:00)

Dalle ore 16:00 alle ore 19:00 partecipazione libera, per gruppi di 7 persone