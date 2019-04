Europarlamentarie 5s, reggiane Guatteri e Mazzoni in corsa per le europee

Due 5 stelle reggiane in lista per le europee. Grande successo nelle ‘europarlamentarie’ del Movimento 5 Stelle per le due candidate reggiane Alessandra Guatteri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale, laureata alla Bocconi e nella vita di tutti i giorni consulente d’azienda, e Elena Mazzoni, consigliera comunale uscente a Reggiolo, laureata in lettere e insegnate di scuola. Su 12.985 preferenze espresse dagli iscritti del Movimento 5 Stelle della circoscrizione nord orientale (Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige Friuli si potevano esprimere fino a un massimo di 5 preferenze per iscritto), Alessandra Guatteri con 873 voti è risultata seconda solo a Viviana Dal Cin consigliere comunale di Udine 5 stelle fino al 2016 che ne ha raccolti 909. La capogruppo in Sala del Tricolore per il Movimento 5 Stelle ha superato anche l’europarlamentare uscente Marco Zullo terzo a 839 preferenze.

Dietro di lei un altra reggiana, Elena Mazzoni con 763 voti degli iscritti. Ora Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle come previsto da regolamento di selezione interna, individuerà un capolista e lo proporrà per approvazione agli iscritti di ognuno dei 5 collegi elettorali previsti per le Euroopee. Poi verrà compilata la lista dei 15 candidati di cui per legge almeno la metà dovrà essere di uno stesso sesso. Nelle prime due posizioni sempre per legge ci sarà alternanza uomo donna. Questo potrebbe far slittare la Guatteri al terzo posto di lista.

Nella selezione online dei candidati del Movimento 5 Stelle, è stato inserito un criterio di merito che valutava oltre all’esperienza e impegno nelle istituzioni anche la partecipazione alle iniziative di formazione politica (corsi e-learning di diritto amministrativo e formazione legislativa,economica,ambientale etc, eventi) anche il titolo di studio ed esperienze lavorative. Per questo criteri sia Alessandra Guatteri che Elena Mazzoni risultavano tra le prime scelte proposte agli iscritti.

“Ringraziamo di cuore gli iscritti al Movimento 5 Stelle di Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige siamo commosse” dicono Guatteri e Mazzoni. Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica che sta facendo scegliere ai propri iscritti i candidati alle elezioni europee” spiegano le due neocandidati per le elezioni Europee. Nelle scorse europee con il 19% di voti nel collegio Nord Orientale il Movimento 5 Stelle elesse tre europarlamentari. Ci sono quindi ottime possibilità per l’elezione di un almeno un eurodeputata reggiana del Movimento 5 Stelle.