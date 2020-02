Dopo il voto in Emilia, commissariata la Lega: Pisani al posto di Vinci

Dopo la tornata delle elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio scorso, Matteo Salvini ha deciso di sollevare il deputato reggiano Gianluca Vinci dall’incarico di segretario della Lega in Emilia e di nominare commissario del Carroccio il senatore piacentino Pietro Pisani, classe 1953, eletto parlamentare nel 2018.

In Romagna Jacopo Morrone viene invece avvicendato con il consigliere regionale Andrea Liverani. I vertici leghisti hanno motivato il cambio di rotta con la necessità di aprire la fase congressuale nelle varie province.

Il parlamentare leghista Gianluca Vinci ha così commentato sui social: “Oggi tutti i segretari regionali della Lega Nord sono stati commissariati per motivi tecnici a seguito del congresso tenutosi a Milano il 21 dicembre (quindi Lombardia, Veneto, Emilia, Liguria…)”.

E ancora: “Anche oggi ci si sveglia e si trova sui giornali locali un bel po’ di disinformazione anti Lega in funzione filo PD.

Un passaggio tecnico venduto come la disfatta di Caporetto, vabbè ci siamo abituati, attaccano la Lega ma non saranno certo i giornali a fermarla, specialmente ora che abbiamo due consiglieri regionali, l’avv. Maura Catellani (record di preferenze) e l’uscente Gabriele Delmonte, che daranno battaglia in Regione!”.