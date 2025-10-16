Democrazia, malato terminale

La democrazia rappresentativa è malata. Non di un malanno passeggero, ma di una patologia degenerativa: l’astensione.

Ogni tornata elettorale, i partiti e i media si compiacciono dei risultati “percentuali” come se bastassero a mascherare la realtà. Si discute se Tizio abbia preso il 32 o il 34 per cento, se Caio abbia sfondato in una regione o perso in un comune. Tutti fingono di ignorare la verità più grande, più semplice e più drammatica: vota meno di metà del Paese. E quel “meno di metà” non è una statistica: è un atto d’accusa. Un’elezione regionale con un’affluenza sotto il 50% dovrebbe essere dichiarata nulla, o almeno politicamente indecente.

Ma nulla accade. I vincitori brindano, gli sconfitti analizzano, i commentatori chiosano, e intanto il primo partito d’Italia – quello dell’astensione – resta fuori da ogni Parlamento. È un partito silenzioso, vasto, diffuso, senza tessere né leader, ma con un sentimento comune: la sfiducia. Sfiducia nei confronti della politica, dei partiti ridotti a comitati elettorali, dei talk show dove si recitano copioni stanchi, dei giornali che campano grazie ai finanziamenti diretti o indiretti del potere. Se si tagliasse la linfa politica ai media, più della metà chiuderebbe in quarantotto ore. E così, in un tacito patto di mutua sopravvivenza, la crisi della rappresentanza si trasforma in un tabù da non nominare.

Ma la verità è che il cittadino medio non è più distratto: è deluso. Ha smesso di credere al teatrino, di seguire i riti di una classe dirigente che vive di se stessa e per se stessa. Non è più il popolo che si lascia trascinare: è una comunità che si è ritirata in silenzio, con una consapevolezza nuova e amara. Questa non è più semplice disaffezione: è un distacco morale. L’elettore guarda la politica come si guarda una vecchia commedia di provincia, dove tutti conoscono la trama e nessuno ride più.

Il logos democratico si sta spegnendo, lentamente, inesorabilmente. E nessuna riforma, nessuna legge elettorale, nessuna trovata comunicativa potrà salvarlo finché chi lo ha infettato — un ceto politico infestato da carrierismi e autoreferenzialità — resterà al suo posto, a parlare tra sé, convinto di rappresentare ancora qualcuno. La democrazia, oggi, non è in crisi di consenso. È in crisi di credibilità. E senza credibilità, il voto diventa rito vuoto, percentuale senza popolo, cifra senza significato. Un esercizio statistico per un sistema che non rappresenta più nessuno.

