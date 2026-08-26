De Pascale: “Lo Stato deve garantire i rimpatri di chi commette reati”

“Sull’immigrazione vogliamo continuare a fare propaganda politica prima delle elezioni o vogliamo finalmente trovare delle soluzioni?”: è la domanda che si fa il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, intervenuto nel corso della trasmissione televisiva “L’Aria che tira” su La7 per commentare la proposta di Fratelli d’Italia di aprire nuovi Cpr (centri di permanenza per il rimpatrio) anche nelle regioni contrarie.

“Le vite si salvano”, ha premesso de Pascale, sottolineando che “le discussioni si fanno quando le persone sono in salvo, non mentre una persona sta annegando”.

Per gestire i flussi migratori, ha aggiunto poi il governatore emiliano-romagnolo, “servono organizzazione e legalità: lo Stato deve saper dare opportunità a chi vuole lavorare e integrarsi, far rispettare le regole e garantire i rimpatri di chi commette reati o è socialmente pericoloso”. Per de Pascale “servono organizzazione, legalità e soluzioni che funzionino davvero”: “non propaganda”, dunque, ma “risposte”.