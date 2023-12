Dal 31 giù le temperature e pioggia

Iniziamo a salutare l’anticiclone che ha tenuto compagnia, assieme a molta nebbia, per la prima parte delle festività natalizie in quasi tutta Italia.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni restituiscono una mappa che sarà sempre più coperta da nubi con piogge che interesseranno il settore tirrenico, quindi il nord del Paese per poi estendersi su quasi tutta la penisola fino al 31 dicembre – 1 gennaio, giornate in cui l’Italia risulterà toccata da nubi più o meno estese, ma – secondo l’Aeronautica militare – “innocue”, specie nella giornata di lunedì.

Per sabato 30: molte nubi compatte al nord e regioni tirreniche, con piogge sparse, tendenti a divenire diffuse dalla sera; estese e spesse velature sul resto del Paese.

Per domenica 31/12/23 e lunedì 01/01/24: in entrambe le giornate si avranno molte nubi al nord, sull’Umbria e su tutte le regioni centro-meridionali peninsulari affacciate a ponente, con isolate piogge possibili su Centro-est Liguria e nord Toscana e solo in misura sporadica su appennino emiliano, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria. Poche nubi sparse e prevalente soleggiamento sul resto d’Italia, con nubi moderatamente più estese ma innocue nella giornata di lunedì.