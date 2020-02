Coronavirus: più di 300 contagi in Italia, 11 morti

Le 4 vittime registrate martedì in Italia portano a 11 il conteggio totale dei morti per coronavirus. Tre vittime lombarde: due uomini di 84 e 91 anni e una donna di 83 alle quali si aggiunge una 76enne ricoverata presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Treviso. Per tutti loro sono state fatali situazioni generali già compromesse e complicanze respiratorie sopraggiunte. Intanto il totale delle persone contagiate in Lombardia è 240, con un incremento di 28 unità, in Veneto sono 43, con un incremento di 5, in Emilia Romagna 26, con un incremento di 3, in Piemonte, Lazio 3 e Sicilia 3, in Toscana sono 2 i positivi, in Liguria 2, a Bolzano 3 casi sospetti e 1 a Pesaro. Governo a lavoro per fronteggiare l’emergenza.