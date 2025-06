Conad Centro Nord cresce ancora: nel bilancio 2024 fatturato +3,17%

Giovedì 12 giugno a Rezzato (Brescia) si è tenuta l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2024 di Conad Centro Nord, da cui è emerso un consolidamento del percorso di crescita della cooperativa, con i principali indicatori economici e finanziari in positivo associati a un incremento dell’impronta dell’insegna in tutti i territori di riferimento tra Emilia (province di Reggio, Parma e Piacenza) e Lombardia.

Il fatturato della rete di vendita si è attestato a quota 2.153 milioni di euro, in crescita del 3,17% rispetto al 2023. Positivi anche gli altri parametri finanziari della cooperativa, a partire dall’utile consolidato, pari a 27,4 milioni, e dal patrimonio netto, che ammonta a 405 milioni (+22 milioni rispetto al 2023).

Lo scorso anno la rete di vendita si è estesa con dieci nuove aperture – un Conad Superstore a Monticelli (Parma), un Conad a Reggiolo (Reggio), 4 PetStore e 3 Bar – oltre a cinque ristrutturazioni di punti vendita già esistenti. I collaboratori di rete di Conad Centro Nord sono 7.496, mentre i soci imprenditori affiliati alla cooperativa sono 337.

Per il prossimo futuro, la cooperativa prevede un altro step di crescita, anche grazie a nuovi investimenti sulla rete per 282,8 milioni di euro nel triennio 2025-2027: sono in programma 22 nuove aperture di punti vendita, a cui si aggiungono 19 aperture dei cosiddetti concept store – PetStore, parafarmacie, bar e distributori di carburante – e progetti di ristrutturazione della rete di vendita esistente. L’ampliamento di quest’ultima permetterà di creare nuove opportunità occupazionali per oltre 600 persone.

“I risultati raggiunti nel 2024 confermano la solidità del nostro modello cooperativo e la capacità di rispondere con efficacia alle esigenze dei territori in cui operiamo”, ha sottolineato Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord: “La crescita del fatturato, il rafforzamento del patrimonio e il consolidamento del nostro ruolo nelle comunità sono indicatori di un percorso che guarda al futuro con ambizione e responsabilità. Grazie al lavoro instancabile dei nostri soci, continuiamo a espandere la nostra rete di vendita, contribuendo a costruire valore duraturo per le comunità e le piccole e medie imprese del territorio”.



Lo sviluppo di Conad Centro Nord nei prossimi anni sarà incentrato su quattro obiettivi strategici: l’ambizione di diventare sempre più leader di convenienza nel mercato di qualità, il consolidamento del ruolo di leadership di fiducia nel territorio, l’incremento dell’attrattività dell’insegna in ottica di recruiting e nei confronti degli imprenditori sui territori e la focalizzazione su investimenti sostenibili in grado di recuperare efficienza dentro e fuori al punto vendita e portare redditività.

“Vorrei ringraziare i nostri soci, i veri protagonisti della nostra cooperativa grazie al loro contributo fatto di lavoro, passione e impegno quotidiano”, ha aggiunto Luca Signorini, presidente di Conad Centro Nord: “Grazie alla loro dedizione e alla capacità di interpretare al meglio le esigenze delle comunità, possiamo continuare a collaborare con successo a un progetto di sviluppo comune fondato su un sistema solido di principi e valori, radici forti e indispensabili che si riflettono nel nostro modo di essere e di lavorare”.

Sempre in occasione dell’assemblea di bilancio, Conad Centro Nord ha presentato la sua prima relazione di sostenibilità, segnando l’avvio di un percorso di rendicontazione trasparente e dettagliata sull’impegno ambientale, sociale ed economico della cooperativa. A questo proposito, è in fase di definizione una strategia pluriennale con obiettivi concreti di miglioramento Esg, supportata dalla realizzazione di una matrice di doppia materialità.

In Emilia-Romagna il fatturato di Conad Centro Nord – presente con 105 punti di vendita e una superficie complessiva di oltre 96.000 metri quadrati nelle province di Reggio, Parma e Piacenza – si è attestato a 891 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al 2023,

A Reggio e provincia, Conad Centro Nord è risultata essere la prima realtà della grande distribuzione organizzata con una quota di mercato del 33,96% ed è presente con 44 punti vendita: 10 Conad Superstore, 13 Conad, 13 Conad City, 7 Margherita, 1 Tuday, ai quali si aggiungono 8 PetStore e 4 parafarmacie, per un totale di 41.845 metri quadrati di superficie e un fatturato complessivo di 425,6 milioni (+4,7% rispetto all’anno precedente). I soci sono 92, i dipendenti 1.539.

In provincia, la cooperativa prevede di investire da qui al 2027 oltre 56 milioni di euro per tre nuovi punti vendita (uno a Sesso, già aperto lo scorso aprile, uno in via Emilia Ospizio a Reggio e uno a Scandiano) e due concept store (un PetStore e un bar, entrambi nel futuro punto vendita di Ospizio), generando nuove opportunità occupazionali per circa 80 persone.