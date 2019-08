Chi ha più diritto, i bambini migranti o quelli di Bibbiano? Tutti hanno diritto

La violenza delle parole è peggio di quella fisica, anche perché per esercitare quella faccia a faccia ci vuole coraggio e preparazione, mentre quella delle parole sui social è su misura per vigliacchi che si nascondono dietro un profilo.

Tanto è facile celarsi dietro espressioni vaneggianti che sgorgano dal sentito dire, quanto è difficile sostenere un ragionamento de visu. Se questo è il rapporto, sostenere apertamente davanti a un microfono che i bambini vengono ogni giorno seviziati nei campi profughi libici è qualcosa di complicatissimo.

Il nostro Paese va in frantumi e le due parti che recitano la commedia dell’arte si sbranano scegliendo come campo di battaglia Bibbiano, vicenda su cui politici a caccia di onde da surfare si contendono la pentolaccia della cuccagna.

Vorrei sapere se “I bambini non si toccano” sia uno slogan riguardante alcuni bambini e non altri. Vorrei sapere se le violenze subite dai bambini italiani siano più gravi di quelle subite nei campi libici, se tutti i minori hanno lo stesso diritto di essere protetti da parte della comunità internazionale.

Accade invece che mentre sussurriamo – aggiungendo mille cavilli e milioni di “se” e di “ma” alla discussione – il diritto alla vita per i bambini migranti, ci indigniamo per lo scandalo di Bibbiano, oggetto di strumentalizzazione politica da ogni parte, con la sinistra che mostra una laconica prudenza sui fatti e una destra a caccia di giustizialismo e di imputati “politici”, più che di giustizia. Il che fa tornare prepotente alla memoria la canzone di Giorgio Gaber: “Ma cos’è la Destra? Cos’è la Sinistra?”.

Sta di fatto che dei diritti dei minori, quando non c’è nessun campo da utilizzare strumentalmente per fini politici, non frega nulla a nessuno. Altrimenti perché non una parola viene spesa su quanto avviene nei campi libici? Eppure Amnesty International, Save the Children, l’Onu e l’Unicef (non proprio i blog delle fake news, insomma…) sono anni che fanno luce sul problema. Possibile che, a meno che non ci sia una scandalo che riguardi il Pd o la Lega, di quanto avviene al di là del proprio naso non importa a nessuno?

Si parla di accoglienza o di porti chiusi, delle navi della Sea-Watch che rifiutano – giustamente, aggiungerei! – di riportare i migranti indietro sulle coste libiche, ma si continuano a omettere le condizioni da cui scappano i migranti con tanti bambini al seguito: che non sono solo guerra e fame, bensì quelle di una guerra strisciante per la sopravvivenza nei campi libici, in cui privazione della libertà, sevizie, torture, stupri e violenze di ogni genere sono all’ordine del giorno.

Per favore, basta strumentalizzazioni! Che intervengano l’Onu e la comunità internazionale. Quanto a noi, dovremmo ricordarci che sulla vita dei bambini – bianchi, neri, gialli, a pois che siano – non si scherza, e fare due pesi e due misure è da vigliacchi, oltre che da ipocriti imbecilli.

Angelo Santoro – consigliere comunale Scandiano Unita