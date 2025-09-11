Carabinieri, anche tre reggiani tra gli insigniti della Medaglia Mauriziana al merito

Ci sono anche tre carabinieri reggiani tra gli insigniti della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, conferita durante una solenne cerimonia presso la caserma Manara di Bologna, sede del comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna.

La cerimonia, ospitata nella suggestiva cornice della sala Virgo Fidelis, è stata presieduta dal comandante interregionale dei Carabinieri “Vittorio Veneto”, il generale di corpo d’armata Pierangelo Iannotti, che ha consegnato personalmente le onorificenze.

Per il comando provinciale dei Carabinieri di Reggio l’alto riconoscimento è stato tributato al tenente colonnello Maurizio Pallante, comandante del nucleo investigativo; al luogotenente Antonio Pirisi, comandante del nucleo informativo; al luogotenente C.S. Francesco Ielli, comandante della stazione di Castelnovo ne’ Monti.

Le Medaglie Mauriziane rappresentano una delle più alte onorificenze militari conferite dallo Stato italiano, simbolo di dedizione, professionalità e fedeltà al servizio. La loro consegna rappresenta un momento di particolare valore istituzionale e umano, indirizzato a riconoscere l’impegno di chi, per decenni, ha servito con onore l’Arma dei Carabinieri e la collettività.

Alla cerimonia bolognese hanno preso parte anche il comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, il generale Enrico Scandone, lo Stato maggiore e una rappresentanza di colleghi della legione, insieme ai rappresentanti delle associazioni sindacali militari.