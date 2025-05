Calcio, un reggiolese alla guida del Brasile: Ancelotti nuovo ct della Seleção

Carlo Ancelotti è il nuovo commissario tecnico della Nazionale brasiliana di calcio. L’allenatore emiliano, nato a Reggiolo, in provincia di Reggio, fino a oggi al timone del Real Madrid, guiderà i verdeoro fino al Mondiale del 2026, in programma in Canada, Messico e Stati Uniti, a partire già dalle prossime due partite di qualificazione, quelle contro Ecuador e Paraguay.

“La nazionale più forte della storia del calcio sarà ora guidata dall’allenatore più vincente del mondo”, si legge nel messaggio sui social con il quale il presidente della Cbf (la Federcalcio del Brasile) Ednaldo Rodrigues ha ufficializzato l’ingaggio. “Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una mossa strategica”, ha aggiunto il numero 1 della Cbf: “È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riconquistare il primo posto sul podio. È il più grande allenatore della storia e ora guida la nazionale più forte del pianeta. Insieme, scriveremo nuovi gloriosi capitoli per il calcio brasiliano”.

