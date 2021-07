Calcio. Bologna, Musa Barrow risultato positivo al coronavirus

Il Bologna Fc 1909 ha comunicato che in seguito ai test effettuati sui propri giocatori è stata rilevata la positività al nuovo coronavirus del calciatore Musa Barrow.

L’attaccante di nazionalità gambiana, che si trovava con la squadra rossoblù a Pinzolo, in Trentino, in attesa di iniziare il ritiro estivo di preparazione al prossimo campionato di serie A, una volta arrivato l’esito del tampone è rientrato immediatamente a Casteldebole: come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare.