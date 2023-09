Alleanza tra teatri per un progetto di regia under 35 di Bohème

Il Circuito di OperaLombardia promuove un bando per la selezione di un progetto di regia per La bohème di Giacomo Puccini in coproduzione con Fondazione Teatro Regio di Parma e Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, in collaborazione con Opera Europa, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo.

Il bando è rivolto a team creativi under35, composto da artisti e artiste maggiorenni di cittadinanza europea, che alla data del 31 dicembre 2023 non abbiano compiuto 35 anni e intende promuovere la professionalità e creatività di giovani artiste e artisti e stimolare un approccio progettuale che tenga in alta considerazione i temi di accessibilità e sostenibilità.

I team creativi (max 5 componenti) dovranno presentare il progetto di regia, scene, costumi, luci ed eventuale coreografia entro il 30 dicembre 2023. I progetti saranno selezionati da una giuria internazionale nominata da OperaLombardia che sarà resa nota su operalombardia.org. La partecipazione al bando è a nome del regista, che sarà responsabile e referente dell’intero team creativo.

Durante una prima fase di valutazione, la giuria selezionerà i tre progetti finalisti che verranno resi noti il 16 febbraio 2024 al Teatro Regio di Parma. I tre team creativi finalisti saranno convocati per la presentazione del progetto alla giuria il 4 marzo 2024. In sede di valutazione dei progetti finalisti potranno essere presentati anche altri materiali non richiesti nella domanda di partecipazione (a esempio il modellino del progetto).

Il progetto creativo selezionato debutterà il 26 settembre 2024 al Teatro Sociale di Como; seguirà una tournée nella Stagione 2024/2025 negli altri teatri di OperaLombardia (Teatro Grande di Brescia, Teatro Sociale di Como, Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro Fraschini di Pavia) e nei teatri coproduttori (Teatro Regio di Parma, Iteatri di Reggio Emilia), e vedrà la partecipazione dei solisti vincitori del Concorso As.Li.Co. per giovani cantanti lirici.

Il bando è disponibile su operalombardia.org.