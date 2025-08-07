Albinea, in pensione il comandante dei Carabinieri Giuseppe Chiacchio

Dopo decenni di servizio nell’arma dei carabinieri, il luogotenente carica speciale Giuseppe Chiacchio lascia l’uniforme, ma non la provincia di Reggio Emilia, dove ha deciso di continuare a vivere. A decorrere da oggi, è ufficialmente in pensione.

Una lunga carriera, quella del luogotenente Chiacchio, che ha attraversato l’Italia ma ha trovato nella provincia reggiana il proprio centro di gravità. Originario di Napoli, si è arruolato a soli 19 anni. I suoi primi 11 anni di servizio si sono svolti in Sicilia: inizialmente a Catania, dove è rimasto per 4 anni, poi nelle province di Messina, Palermo e Trapani.

Nel 1988 ha superato il concorso per accedere alla scuola allievi vicebrigadieri di Firenze, ottenendo il grado di vice brigadiere nel giugno del 1990. Da lì, ha avuto inizio il suo lungo percorso nel nord Italia, iniziando dalla stazione di Castelnovo Monti, per poi trasferirsi a Casina, dove ha ricoperto il ruolo di comandante per oltre dieci anni.

Successivamente, è stato assegnato al nucleo investigativo del comando Provinciale di Reggio, dove ha prestato servizio per 8 anni. Nel 2014, ha assunto il comando della stazione di Gualtieri, nella bassa reggiana, e dal 2020 ha guidato la stazione carabinieri di Albinea, incarico che ha mantenuto fino al suo ultimo giorno di servizio.

La giornata di ieri per il luogotenente Chiacchio è stata una giornata di commiati: prima a Bologna dove è stato salutato dai vertici del comando legione carabinieri Emilia Romagna e quindi al Provinciale di Reggio Emilia dove è stato ricevuto e salutato dal comandante provinciale colonnello Orlando Hiromi Narducci. In tale occasione il colonnello Narducci ha ringraziato il luogotenente Chiacchio non solo per i risultati ottenuti in questi lunghi anni di carriera militare ma anche per la professionalità, l’umanità, la dedizione al servizio con cui ha interpretato l’importante funzione di rassicurazione sociale che i carabinieri sono chiamati a svolgere a favore delle comunità.

Di recente in occasione dei saluti al sindaco di Albinea Roberta Ibattici, lo stesso primo cittadino aveva rivolto al luogotenente Chiacchio attestazioni di merito riferendo testualmente “la ringrazio a nome di tutta la comunità per quello che ha fatto per Albinea. Oltre alle qualità professionali, ha dimostrato doti umane non scontate di ascolto e sensibilità. Abbiamo collaborato in modo proficuo e l’arma si è sempre dimostrata disponibile ad aiutare e ascoltare le associazioni del territorio. Il lavoro di squadra fatto in questi anni è stato davvero proficuo”. Parole che dimostrano l’affetto e il rispetto per un uomo dello Stato che ha posto al primo gradino della scala dei valori il servire i cittadini.