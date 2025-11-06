Iren-Nord Engineering, accordo per una raccolta dei rifiuti più innovativa e smart

Durante Ecomondo, l’evento di riferimento per la transizione ecologica e l’economia circolare in corso all’Expo Center di Rimini, Iren ha presentato il nuovo accordo con Nord Engineering, finalizzato a sviluppare una gestione innovativa dei servizi di raccolta dei rifiuti nelle città servite dal gruppo.

La partnership ha come obiettivo quello di sviluppare nuove tecnologie elettroniche per l’accesso controllato dei contenitori forniti da Nord Engeneering, che attraverso l’uso di sistemi intelligenti sono integrate con i sistemi gestionali di Iren e con le Eco Card digitali utilizzate dai cittadini per il conferimento dei rifiuti.

Grazie al supporto di AvMap, azienda italiana leader nel settore dell’elettronica intelligente, i contenitori di Nord Engineering sono stati oggetto di un upgrade tecnologico che ha portato – dove è stato già introdotto – un ulteriore efficientamento del servizio.

I nuovi contenitori dispongono di sensori evoluti per certificarne stato e vuotature, mentre un moderno sistema di controllo da remoto, con connettività 4G, consente la gestione del sistema di apertura a distanza. I contenitori sono dotati anche di un display con interfaccia elettronica e-paper che consente all’utente – attraverso la card elettronica o l’app dello smartphone – di interagire con esso e ricevere informazioni sulla disponibilità di spazi nel contenitore e altre informazioni relative al servizio. Grazie al sistema Gps integrato, inoltre, è possibile localizzare il contenitore con una precisione inferiore al metro, distinguendo anche il lato della strada in cui si trova e migliorando così la gestione delle utenze autorizzate al conferimento.

Il nuovo sistema introduce dunque un importante salto tecnologico: sensoristica avanzata, connettività 4G, Gps di precisione, apertura tramite card dematerializzate o Bluetooth, contenitori controllabili da remoto e display e-paper interattivi per fornire informazioni all’utente in tempo reale. Le elettroniche evolute consentono inoltre di certificare le vuotature, monitorare il livello dei rifiuti, raccogliere dati di utilizzo e ottimizzare la gestione e la manutenzione dei contenitori, migliorando l’efficienza dei servizi ambientali e la qualità urbana.

Queste nuove tecnologie sono già state implementate in alcuni dei territori serviti dal gruppo Iren: Sei Toscana, società che gestisce il servizio integrato dei rifiuti urbani nel bacino dell’Ato Toscana Sud, è stata la prima a utilizzare i nuovi contenitori in tutte le loro funzionalità, seguita da Iren Ambiente Parma, dove sono state portate a termine le prime installazioni con sensori volumetrici.

L’accordo con Nord Engineering e la collaborazione tecnica con AvMap, ha sottolineato l’amministratore delegato e direttore generale di Iren Gianluca Bufo, “permettono a Iren di compiere un ulteriore passo verso forme di servizio evolute e innovative, in un’ottica di massima attenzione alla qualità erogata e in linea con gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale che da sempre guidano le attività del gruppo. Fare innovazione in Iren significa migliorare la qualità della vita dei cittadini nei territori serviti, coinvolgendoli in modo partecipativo allo sviluppo tecnologico delle attività a loro dedicate”.