Unahotels, già pieno il pullman per Torino

È già pieno il primo pullman della carovana biancorossa che seguirà la Unahotels Reggio Emilia giovedì 13 febbraio alle ore 18 contro la Dolomiti Energia Trentino nei Quarti di Finale di Final Eight di Coppa Italia, in programma alla Inalpi Arena di Torino.

Per tutti i tifosi interessati il Club organizza, in collaborazione con i ragazzi del “Popolo Biancorosso”, i pullman andata e ritorno per la gara in oggetto. Il ritrovo è previsto alle ore 13:00 presso il parcheggio del Centro Commerciale Ariosto (via Rodolfo Morandi), con partenza alle 13:30.

Due le opzioni: il pacchetto pullman + biglietto di curva (nel settore dedicato ai tifosi reggiani, valido solo per la gara dei biancorossi) a 35 euro, oppure solo pullman al costo di 25 euro.

Il “torpedone” farà ritorno a Reggio al termine del match della Unahotels. Il termine ultimo per prenotare il proprio posto è il 6 febbraio (entro il 5 febbraio è possibile disdire la partecipazione). Il pagamento avverrà in contanti alla partenza del pullman.

Per prenotarsi, è necessario registrarsi compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/3PGJZ1g

Il modulo consente la registrazione di solamente una persona, nel caso ci si volesse prenotare per più persone, è necessario compilare un modulo alla volta.

Per tutte le info, questi i numeri di telefono: 345 142 9106 oppure 340 311 6206.