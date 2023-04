Trenitalia per il weekend del primo maggio potenzia le corse

Oltre 600 mila passeggeri hanno scelto i treni regionali di Trenitalia Tper in occasione del ponte del 25 aprile.

L’incremento dell’offerta predisposto per quell’occasione sarà riproposto per il lungo weekend del primo maggio durante il quale Trenitalia Tper, grazie anche al contributo della Regione Emilia-Romagna, garantirà 25 corse aggiuntive per un totale di oltre 13 mila posti a sedere in più.

Il potenziamento del servizio interesserà in particolare la Riviera Romagnola, dove sono attesi i flussi maggiori di passeggeri, ma anche le città sull’asse della via Emilia fino a Milano, per favorire il flusso dei turisti dalla Lombardia verso l’Emilia-Romagna. Più collegamenti anche fra Bologna e Prato e fra Parma e La Spezia.

Tutti i servizi aggiuntivi saranno effettuati con i nuovi treni Rock e Pop. Previste composizioni in grado di garantire fino a 719 posti a sedere sui Rock e fino a 628 sui Pop. Le nuove corse sono acquistabili sui sistemi di vendita di Trenitalia Tper e Trenitalia.