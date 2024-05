Tre domande a Francesca Boni (Pd)

Francesca Boni, candidata lista “Pd” (coalizione di centrosinistra), a sostegno di Marco Massari sindaco.

Boni, si presenti: 44 anni, sposata con Alessandro e mamma di due bambini di 9 e 6 anni, lavoro nel sociale. Sono segretaria del Circolo Pd del Centro Storico e componente della Consulta del centro storico.

Perché si candida?

In diversi anni di attività politica e civica ho avuto modo di confrontarmi con tante persone su un’idea condivisa di Città, mi metto a disposizione per continuare questo percorso.

Dove ritiene possa dare il suo contributo?

Per un centro storico più bello, curato e sicuro, per garantire attenzione sui temi legati al lavoro, per il sostegno del sistema educativo e culturale reggiano.

Quali sono problemi di Reggio Emilia? Li indichi in ordine di importanza.

Il centro storico da rilanciare e rendere più vivo e vivibile. La sicurezza, intesa anche come bisogno di protezione sociale e cura degli spazi urbani. La difficoltà per molti reggiani di accedere alla casa e di avere stipendi adeguati al costo della vita.

0