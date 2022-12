Segreteria Pd, sabato parte il tour di Bonaccini: già lanciata la sfida sui social

Parte sabato da Bari il tour di Stefano Bonaccini in 100 comuni italiani. Il governatore dell’Emilia-Romagna, in corsa per la segreteria del Partito democratico, ha già lanciato da qualche giorno la sfida sui social: “Sui miei canali social ho lanciato una nuova piattaforma per partecipare alla mia campagna per costruire un nuovo Pd.

In 72 ore sul sito ufficiale della campagna sono arrivate più di mille richieste, da 427 comuni diversi. Idee, contributi e voglia di mettersi in gioco.

Una vera e propria energia popolare che vogliamo mettere in campo in questa avventura.

Grazie a tutti di cuore!

Abbiamo bisogno del contributo di tutti, iscrivetevi”.

Mentre su Facebook è già stato aperto il profilo Bonaccini segretario Pd.

A proposito del tour (al via da Puglia, Molise e Abruzzo) il governatore ha spiegato: “Come avevo annunciato parto dal Sud. Intendo toccare con mano ogni realtà territoriale, ascoltare direttamente dalle persone e nelle comunità le testimonianze di chi vive quotidianamente problemi, speranze e aspirazioni, per ridurre disuguaglianze e distanze sociali e territoriali, sostenere il lavoro e chi crea buona occupazione. Serve un Paese unito – prosegue – che sia messo nelle condizioni di viaggiare alla stessa velocità. Con idee e proposte che metteremo nel programma a sostegno della mia candidatura a segretario del Pd e che – conclude – raccoglierò in questo nostro viaggio in tutte le regioni, da Sud a Nord”.