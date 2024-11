Regionali, Meloni: si può stravolgere il pronostico in Emilia-Romagna

“Molti dicono che il centrodestra e Elena non hanno possibilità di vincere in Emilia Romagna. La mia storia, la nostra storia, raccontano che i pronostici possono essere stravolti.

Lo abbiamo visto accadere molte volte, dicevano che non era possibile che l’Italia avesse un governo di centrodestra e per di più guidato da una donna. Come in Liguria, come in altre dieci regioni, anche qui possiamo scrivere una storia diversa”. Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni, in videocollegamento al comizio del centrodestra a Bologna a sostegno della candidata presidente dell’Emilia Romagna Elena Ugolini. “Vi voglio bene, mi siete mancati da matti”, ha concluso Meloni mandando baci all’indirizzo della platea dell’ Hotel Savoia Regency, sede dell’evento.