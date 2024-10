Voto. Mammi apre campagna a Reggio Emilia

Pubblico delle grandi occasioni per l’inaugurazione della campagna elettorale di Alessio Mammi in città, a Reggio Emilia, allo Jigger in via San Carlo. Più di 200 persone si sono ritrovate per il brindisi inaugurale a sostegno di Mammi, assessore regionale all’agricoltura uscente e candidato al consiglio regionale per il Partito Democratico nella provincia di Reggio Emilia. Durante l’appuntamento hanno portato la loro testimonianza a sostegno di Mammi Claudio Pedrazzoli, già primario all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio e consigliere in consiglio comunale a Reggio Emilia, Francesca Bedogni sindaca di Cavriago, e Giuseppe Astolfi, giovane imprenditore agricolo del vivaio Canalini.

A seguire è intervenuto l’europarlamentare Stefano Bonaccini, presidente uscente della Regione Emilia-Romagna che ha voluto Mammi come assessore nell’esecutivo regionale. Bonaccini ha colto l’occasione per salutare l’ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, che era presente, e in questi anni è stato al centro dell’indagine “angeli e demoni” e proprio nei giorni scorsi ha avuto notizia dell’assoluzione, e per ringraziare Mammi per l’importante lavoro svolto in Regione come assessore. All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, il vicesindaco Lanfranco de Franco, diversi assessori e amministratori del comune capoluogo e rappresentanti cittadini del Partito Democratico, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, molti sindaci e amministratori dei comuni reggiani, i parlamentari Graziano Delrio e Andrea Rossi.

Mammi, emozionato, ha ringraziato tutti i presenti, ripercorrendo la propria esperienza politica partita negli anni della scuola, il suo ruolo come consigliere provinciale, poi come sindaco di Scandiano per 10 anni e assessore in Regione, e infine si è soffermato sui temi al centro della campagna elettorale in partenza: sanità, lavoro, sostenibilità ambientale, scuola, giovani e formazione, e agricoltura.