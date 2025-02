A Reggiolo auto a fuoco nella notte. I carabinieri: “Incendio doloso”

Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio, intorno alle 2.30, un’auto in sosta è andata a fuoco all’interno del cortile di un’abitazione privata in via Vittorio Veneto a Reggiolo. L’auto, una Volvo XC90 di proprietà di un quarantacinquenne residente in zona, è stata ben presto avvolta dalle fiamme, svegliando il proprietario grazie all’attivazione del sistema di allarme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione di Reggiolo e del nucleo operativo della compagnia di Guastalla, assieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Luzzara, che hanno domato le fiamme.

Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un incendio di natura dolosa. L’auto, completamente distrutta dal fuoco, è stata sequestrata e posta a disposizione della Procura di Reggio. Sono state immediatamente avviate le indagini per risalire al responsabile (o ai responsabili) del gesto.