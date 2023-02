Reggio, al teatro Ariosto va in scena “Balasso fa Ruzante”

Venerdì 17, sabato 18 alle 20.30 e domenica 19 febbraio 2023 alle 15.30 va in scena al Teatro Ariosto di Reggio Emilia “Balasso fa Ruzante (amori disperati in tempo di guerre)”.

Lo spettacolo è una rilettura dei lavori del commediografo padovano cinquecentesco, Angelo Beolco detto “Il Ruzante” da uno dei personaggi più ricorrenti dei suoi scritti: un volgare contadino veneto. Beolco ebbe un grandissimo successo a suo tempo, soprattutto tra Padova e Venezia. L’opera di Ruzante, a lungo dimenticata, torna sulle scene nel XX secolo. Dario Fo è stato uno tra i più importanti interpreti e sostenitori del drammaturgo padovano.

Lo spettacolo mette in scena le vicende di tre grezzi contadini veneti (Ruzante, sua moglie Gnua e l’amico Menato, amante passato di Gnua). I tre personaggi vivono una vita semplice e rurale tra invidie, tradimenti, sospetti e gelosie. Con la guerra alle porte e in seguito di alcuni eventi sfortunati, Ruzante si ritrova senza averi e scopre che sua moglie è scappata con l’amico Melato a Venezia, dove vivono una vita agiata.

Sulla scena, gli attori Natalino Balasso (Ruzante), Andrea Collavino (Melato), Marta Cortellazzo Wiel (Gnua). Balasso, comico, autore, scrittore e attore teatrale, cinematografico e televisivo, porta sulla scena satira, Commedia dell’Arte, dialetto, e vanta collaborazioni con i più importanti registi e attori del panorama teatrale italiano. In “Balasso fa Ruzante” è al fianco di altri due attori prestigiosi: Andrea Collavino, interprete e regista friulano, e la veneta Marta Cortellazzo Wiel, giovane e talentuosa.

L’adattamento e la regia sono di Marta Dalla Via. Regista, autrice e attrice, collabora con numerosi artisti come Pippo Delbono, Laura Curino, Stefano Massini, Corrado Augias, Serena Sinigaglia. Sullo spettacolo “Balasso fa Ruzante” scrive: “In principio c’era il “ruzzare”. Ovvero il rincorrersi per giocare. Giocare/recitare sopra radici teatrali e linguistiche senza inciampare. Balasso ci è riuscito prendendo ispirazione dai testi dall’opera di Beolco e re-inventando un gergo che ne mantenesse senso e suono. Una drammaturgia fatta di scelte lessicali che sono, in pieno stile Ruzantiano, scelte politiche e polemiche”.

