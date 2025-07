Reggio, rinnovato il consiglio d’amministrazione di Acer: Amico presidente, Verona vice

Mercoledì 30 luglio la Conferenza degli enti della provincia di Reggio, composta dai sindaci reggiani e presieduta dalla sindaca di Cavriago Francesca Bedogni, ha ufficializzato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Acer, l’Azienda casa Emilia-Romagna di Reggio.

Il nuovo presidente dell’ente è Federico Amico, ex consigliere regionale dell’Emilia-Romagna (sulla cui nomina si è già sollevata un’ondata di polemiche); la vicepresidenza è stata affidata all’ex sindaca di Guastalla a Camilla Verona, mentre Federica Zambelli, attiva nel mondo associativo e sociale reggiano è entrata nel cda in qualità di consigliera.

Non sono mancati i ringraziamenti al consiglio di amministrazione uscente, formato da Marco Corradi, Carlo Fornili ed Elena Guiducci: l’assemblea ha espresso “un sentito ringraziamento” a Corradi, che ha guidato l’Acer reggiana negli ultimi vent’anni, “per l’impegno dimostrato e per i risultati conseguiti in un settore sempre più delicato e strategico come quello delle politiche abitative”, sottolineando anche come elemento positivo la recente elezione di Corradi alla presidenza di Housing Europe, rete europea dell’edilizia sociale e cooperativa: “Un incarico apicale che riconosce competenze maturate in anni di lavoro e che, ne siamo certi, continuerà a onorare il territorio reggiano anche nel contesto europeo”, secondo la Conferenza degli enti della provincia di Reggio.

Il rinnovo del consiglio di amministrazione di Acer, ha poi spiegato Bedogni, “avviene nel solco di una piena condivisione istituzionale e con l’intento di rilanciare con nuova energia l’impegno sulle politiche dell’abitare. La casa è oggi un diritto fragile per troppe persone: le sfide che abbiamo di fronte, anche in relazione alle risorse del Pnrr e ai nuovi strumenti europei, ci impongono una visione collettiva. È in questa direzione che va la scelta odierna, nella consapevolezza del valore delle relazioni costruite, dell’eredità consegnata dal consiglio di amministrazione uscente ma con la necessità di un naturale rilancio di visione futura”.

A nome del Comune capoluogo ha parlato il sindaco di Reggio Marco Massari: “La scelta condivisa di rinnovare la governance di Acer nasce da un percorso istituzionale serio, partito da tempo e improntato al rispetto delle persone e alla responsabilità verso il futuro. Ringraziamo il consiglio di amministrazione uscente e il presidente Marco Corradi per il lavoro svolto. Contestualmente auguriamo buon lavoro al presidente Amico e al nuovo consiglio di amministrazione: i temi dell’abitare, della coesione sociale e della qualità urbana sono oggi centrali nell’agenda delle città e del Paese”.