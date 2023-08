Reggio. La Festa del Pd al Campovolo, ospiti: Schlein, Bonaccini e tanti altri (foto e video)

Dopo il successo dello scorso anno ritorna “La Festa”, appuntamento estivo del PD reggiano all’Iren Green Park in via dell’Aeronautica, dal 19 agosto al 3 settembre (foto e video di Flavio Maiocco).

Sedici serate, un programma ricchissimo, che vedrà la presenza di ospiti nazionali e locali confrontarsi con personalità della società civile sui temi del lavoro, diritti, cambiamento climatico, scuola e sanità. Una cittadella politica e culturale che incarna lo spirito dell’estate militante promossa dalla segreteria nazionale, pronti a seminare futuro da oggi e in prospettiva delle prossime elezioni amministrative ed europee.

La Segretaria Elly Schlein sarà di scena il 23 agosto alle ore 18, ma prima non mancheranno occasioni di confronto con il Commissario europeo Paolo Gentiloni e Graziano Delrio il 21 agosto.

L’inaugurazione prevista il 19 agosto alle ore 19 vedrà la partecipazione del Tesoriere nazionale Michele Fina assieme a tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione della Festa. A seguire un incontro dedicato al tema della violenza di genere con la Deputata Ilenia Malavasi e la Consigliera regionale Roberta Mori e la partecipazione del Segretario Provinciale Massimo Gazza.

Stefano Bonaccini, Enza Rando, Gianni Cuperlo, Cecilia Guerra, Cecilia d’Elia sono tra i volti protagonisti dell’arena politica della La Festa, che si alterneranno insieme ai parlamentari reggiani, consiglieri regionali, membri della segreteria nazionale e i Sindaci Luca Vecchi, Beppe Sala e Matteo Lepore.

“La Festa è una grande occasione per costruire un percorso alternativo al Governo di centrodestra e avvertiamo una grande responsabilità. Un obbligo morale per dare un contributo in questo senso, per essere protagonisti in questo percorso. Questa è la nostra scommessa politica vera. Cerchiamo di restituire una complessità e una pluralità della politica sia dentro, sia fuori dal PD cercando una sintesi in cui tutti si sentano a casa” ha dichiarato il Segretario Provinciale Massimo Gazza.

“Un grazie va ai 5000 volontari (400 ogni sera) – aggiunge Gazza – che rendono possibile tutto questo. Questa è la nostra modalità di fare politica, fatta di volontariato e di militanza. Del fare qualcosa per gli altri, il vero valore e la vera cultura politica di cui Reggio Emilia è orgogliosa.”

“Anche quest’anno sarà fondamentale il contributo dei Giovani Democratici. I nostri ragazzi e le nostre ragazze danno un contributo al nostro partito 12 mesi l’anno e qui alla festa avranno un loro spazio. L’ingaggio dei giovani in politica è un processo complicato e loro hanno trovato un modo che coniuga il vivere insieme, il confronto e l’intrattenimento” conclude il Segretario Gazza.

Appuntamento dal 19 agosto al 3 settembre. Il programma completo su www.ilprogrmmadellafesta.it