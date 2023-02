Reggio. Una settimana per celebrare l’approccio educativo di Malaguzzi

Dal 20 al 26 febbraio 2023, in occasione della settimana per le celebrazioni del compleanno di Loris Malaguzzi (nato il 23 febbraio 1930) il Comune di Reggio Emilia, Nidi e Scuole d’Infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia, Reggio Children e Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi propongono, come ormai da tradizione, una serie di iniziative per riflettere sui temi dell’ educazione, della partecipazione e dei 100 linguaggi, parole chiave dell’approccio educativo che a Malaguzzi si ispira.

Mentre tra il 20 e il 23 febbraio si ritrova a Reggio Emilia, per l’incontro annuale, il network di Reggio Children, ovvero la rete dei Paesi del Mondo con cui la società ha i rapporti più stabili e continuativi, giovedì 23 febbraio alle 17 al Centro Internazionale Loris Malaguzzi si terrà un incontro, rivolto a sindaci e assessori all’educazione della Provincia di Reggio Emilia su “Percorsi e consapevolezze politiche rispetto alla prima infanzia”. Parteciperanno il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, l’Assessora del Comune di Reggio Emilia a Educazione, Conoscenza, Città universitaria e Sport, Raffaella Curioni, la Vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia con delega a Scuola, Formazione e Università, Edilizia scolastica, Elena Carletti, con il coordinamento del presidente di Reggio Children, Cristian Fabbi.

Finalmente torna la Notte dei Racconti, nelle famiglie e nelle case di tutto il mondo venerdì 24 febbraio alle ore 21.00 e anche nelle scuole e nei nidi del Comune di Reggio Emilia (alcune, per permettere ai bambini di organizzarsi in famiglia, hanno anticipato la sera delle narrazioni alla “vigilia” della notte dei racconti, cioè a giovedì 23 febbraio).

Questa felice iniziativa, nata anni fa, finalmente può tornare in presenza, senza troppi patemi d’animo e moltissime sono le famiglie che si stanno organizzando, seguendo suggerimenti e consigli che si trovano sul sito www.reggionarra.it. Sì perché la Notte dei Racconti è un evento che anticipa e prepara a Reggio Narra: entrambi gli appuntamenti quest’anno sono dedicati a Italo Calvino, nel centenario della nascita. Domenica 26 febbraio il Centro Internazionale Loris Malaguzzi si apre a insegnanti, genitori, famiglie e bambini con una serie di proposte che consultabili su www.reggiochildren.it.